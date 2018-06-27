台灣停水警訊太逼真引恐慌 自來水公司：僅為測試北京新浪網 (2018-06-27 10:52)
原標題：台灣停水警訊太逼真引恐慌 自來水公司：僅為測試
中新網6月27日電 據台灣《聯合報》報導，6月26日下午，台灣地區高雄的民眾同步收到一份「警訊通知」，內容表示，當地自來水公司所屬高雄坪頂給水廠，於當天下午3點水質異常，將即刻停止大高雄地區供水。由於這項警訊是經由災防系統進行發佈的，雖註明「測試」，仍引起輿論的嘩然，有民眾在社交網站表示，「測試就測試，哪有人內文寫得像真的似的」。
當天中午的停水簡訊。（台灣《聯合報》記者 王昭月 翻攝）
由於最近假信息過多，且災防系統從未公佈過相關的停水信息。所以，當這項警訊經由災防系統進行發佈時，儘管信息前寫明了「測試」2個字，仍然是真偽莫辨，引起了人們的恐慌，自來水公司第7區處因此接到了許多詢問電話。
據報導，第7區處表示坪頂廠一切正常，沒有停止供水的問題，並表示，自家坪頂廠廠長也收到相同簡訊，已進行了解。稍後，第7區處發佈了說明稿，表示純屬災防廣播測試，請民眾切勿恐慌。
台水公司第7區處表示，當天中午的「水質異常警報」，是測試性質，並無描述的災害情況，請民眾不必恐慌。
第7區處經理王明孝表示，這項測試計劃是經由災防科技中心同意后，發佈的測試，今後的緊急停水情況，都可能遵循這種模式發佈。但這次的測試，因模擬的內容過於真實，而引起民眾的疑慮，自來水公司日後會加強測試計劃的事前宣傳，以免民眾再誤解。
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