原標題：中美友好城市促進會長：冀蘭州拉麵成中國「麥當勞」



？？？？中美友好城市促進會會長應持榮26日在蘭州接受中新網記者專訪稱，希望將蘭州牛肉拉麵打造成「麥當勞」般的國際連鎖企業。 李亞龍 攝

中新網蘭州6月27日電 (史靜靜 李亞龍)「蘭州牛肉拉麵非常好吃，我願意把它帶入美國，讓更多海外年輕人了解中國美食文化。」中美友好城市促進會會長應持榮26日在蘭州接受中新網記者專訪稱，希望將蘭州牛肉拉麵打造成「麥當勞」般的國際連鎖企業。

身兼美國華人商會榮譽會長、中美投資博覽會主席、美國投資協會會長數職的應持榮，6月下旬專程踏上「牛肉拉麵的故鄉」。他說，下飛機的第一件事就是找一家拉麵館滿足味蕾。

蘭州牛肉拉面具有「一清、二白、三綠、四紅、五黃」的特徵，以色香味美，口感醇厚被評為「中國十大麵條」。(資料圖) 史靜靜 攝

蘭州牛肉拉面具有「一清、二白、三綠、四紅、五黃」的特徵，以色香味美，口感醇厚被評為「中國十大麵條」。(資料圖) 史靜靜 攝

讓應持榮念念不忘的蘭州牛肉拉面具有「一清、二白、三綠、四紅、五黃」的特徵，以色香味美，口感醇厚被評為「中國十大麵條」。在蘭州本地，民眾稱謂其「牛肉麵」或「牛大」，點面時僅說一種「面形」，比如：三細、二細、毛細、韭葉、大寬等。

「牛肉拉麵真的非常美味。」談及對拉麵的喜愛，應持榮笑稱，「我在蘭州的第一個早晨，一個人點了7碗面，最後在餐廳老闆的建議下改點了3碗。」

隨著蘭州牛肉麵知名度的提高，「洋學生」來蘭州拜師學習拉麵技藝。(資料圖) 史靜靜 攝

隨著蘭州牛肉麵知名度的提高，「洋學生」來蘭州拜師學習拉麵技藝。(資料圖) 史靜靜 攝

應持榮告訴記者，「今天，我又吃了3碗牛肉拉麵。」在蘭州短短幾天，他儼然成為麵食專家。「同樣一種面，因為面型和在水中沸騰時間不同，口感也不一樣。我需要品嘗最正宗的拉麵味道，把這種美食帶回美國。」

「之前看電影《麥當勞》，洋快餐點餐及時快速，店面操作簡單效率又高的畫面讓我記憶猶新。」應持榮認為，蘭州牛肉拉麵規模化進入北美市場后，只有連鎖模式才能使企業化經營和規範化管理。他希望複製「麥當勞」般的商業模式，「把拉麵文化當回事來做」。

應持榮此次來蘭州，正是代表北美蘭州拉麵餐飲文化集團同蘭州牛肉拉麵行業協會簽訂了國際友好合作協議，還與金味德牛肉麵文化產業集團簽訂了意向性合作協議。今年將在美國、加拿大、墨西哥各開設一家蘭州牛肉麵館，計劃未來在北美開設更多拉麵館。

金味德牛肉麵文化產業集團董事長梁順儉建議，「蘭州拉麵標準化發展，應從文化宣傳，客戶體驗方面，學習麥當勞等洋快餐的經營理念和發展模式，同時結合蘭州牛肉拉麵特有的文化和技術，中西完美融合。」

根據雙方協議，將成立拉麵研究院，挖掘更多蘭州牛肉拉麵的故事。

應持榮還說，計劃並邀請好萊塢團隊來蘭州，以美國人的視覺拍一部關於蘭州拉麵的宣傳片，把蘭州拉麵豐富的文化底蘊傳播到海外。(完)