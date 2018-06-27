經濟日報-中國經濟網北京6月27日訊？ 據一汽集團官網消息，27日上午，中國第一汽車集團有限公司召開領導班子擴大會議。受中央組織部領導委託，中央組織部有關幹部局負責同志宣布了中央關於中國第一汽車集團有限公司總經理任職的決定：奚國華同志任中國第一汽車集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。相關職務任免按有關法律和章程辦理。

奚國華簡歷

奚國華，男，博士研究生，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。曾獲國家科學技術進步獎一等獎、國家級一等企業管理現代化創新成果獎、詹天佑鐵道科學技術成就獎。

曾任中國中車集團總經理、副董事長、黨委副書記，中國中車股份副董事長、執行董事、總裁、黨委副書記。2017年10月任新興際華集團有限公司董事長、黨委書記。2018年06月，中國第一汽車集團有限公司總經理。