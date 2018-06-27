梁平區公安局碧山所開展6.26禁毒宣傳活動北京新浪網 (2018-06-27 10:53)
原標題：梁平區公安局碧山所開展6.26禁毒宣傳活動
華龍網6月27日10時40分訊 （通訊員 周可東）為大力宣傳禁毒知識，營造全民禁毒的良好社會氛圍，在6.26國際禁毒日來臨之際，梁平區碧山派出所聯合碧山鎮政府在碧山中學開展主題為「向毒品say no」的宣傳教育活動。
此次宣傳教育活動，碧山政府和派出所通過發放宣傳單、禁毒知識問答、張貼展報等方式向全校師生宣傳禁毒知識，使師生能夠圖文並茂地認識毒品，了解毒品的嚴重危害性，從而形成遠離毒品的思想意識。
此次活動共發出禁毒宣傳資料500餘份，張貼禁毒展報30餘份。在校師生表示通過此次宣傳活動充分的認識了毒品及其嚴重危害性，取得了良好的教育警示效果，宣傳教育活動在全校師生的禁毒宣誓中圓滿結束。
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