原標題：梁平區公安局蔭平所積極開展宣傳教育活動



華龍網6月27日10時40分訊 （通訊員 周可東）6月25日上午，梁平區公安局蔭平派出所聯合鎮綜治辦、禁毒辦深入轄區中小學以懸挂宣傳圖、擺放展板、定點發放宣傳資料等多種方式集中開展「交通、消防、禁毒、防溺水和暑期安全教育」宣傳活動。

活動結束后，工作人員對轄區內中小學校園周邊的環境安全、交通安全、食品安全進行了全面安全隱患大檢查，檢查出兩處隱患，整改兩處。

此次宣傳教育活動出動宣傳車2台，工作人員6人，發放宣傳資料400餘份，接受諮詢40餘人次，收到了良好的效果。