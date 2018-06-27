原標題：梁平區公安局七星所積極開展宣傳活動



華龍網6月27日10時40分訊 （通訊員 周可東）6月22日上午，梁平區公安局七星派出所聯合政府安監辦、綜治辦等部門，以懸挂宣傳橫幅、定點發放宣傳資料等多種方式開展「安全生產月」和「6.26禁毒日」宣傳活動。

活動中，民警向群眾重點宣傳了「毒品和賭博的危害」，講述當前社會上合成毒品的泛濫及嚴重危害，以及如何抵制毒品侵害，併發放了「消防、交通」「遠離黃賭毒」、「掃黑除惡」、「緝槍治爆」、「非法集資」等法律法規及公安業務知識宣傳單，引導群眾自覺知法守法，提高群眾的安全意識。

宣傳活動中，共出動宣傳車輛2台，發放宣傳資料600餘份，解答群眾疑惑40餘條。