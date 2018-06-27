記者陳木隆／宜蘭報導

響應衛福部健保署「分級醫療」政策，羅東博愛醫院日前號召40餘家宜蘭縣內醫療院所的代表，參與醫療共好聯盟啟航活動，宣示相互間的合作將更為緊密，落實轉診機制，讓醫療資源更能有效運用。

衛福部健保署近年推動分級醫療、雙向轉診政策，希望能將醫療資源做更有效的運用。羅東博愛醫院指出，該院從民國93年起開始耕耘社區照護，致力於創造新的醫療產業結構「社區醫療衛星照護模式」，讓在社區擔任家庭醫師的醫療院所當守門員，為民眾健康把關。

目前為止，博愛醫院已和縣內63間基層院所結盟。當病人病情出現變化，或需要精密檢查時，結盟的診所會為病人轉介，由專業的醫療團隊接手，使醫療照護不中斷；當病情穩定可出院時，也會有出院準備個管師協助，將病人轉介給社區及診所醫師，持續接受優質的醫療照護。亦即小病就近看，大病再到醫院就診，藉此充分善用醫療資源，嘉惠更多民眾。

6月24日博愛醫院特別舉辦「醫療共好聯盟啟航」活動，包括宜蘭縣政府衛生局局長劉建廷、宜蘭縣醫師公會常務理事林旺枝和江基良，以及羅東博愛醫院執行長許子文、醫療副院長盧進德及邱國欽等人，與40位診所醫師一同插旗，宣示落實執行分級醫療與雙向轉診，合作啟航。

衛生局長劉建廷表示，這場醫療共好活動是宜蘭的第一場，非常重要，衛生局會持續做好公部門協調角色，期許宜蘭縣的分級醫療在台灣可以做得最好。

博愛醫院舉例，礁溪一名53歲的劉先生，常常覺得疲倦、喘不過氣，由於工作繁忙難有時間請假到醫院看診，他利用羅東博愛醫院醫師在社區診所駐診機會，赴診所求醫，醫師診治發現異常，馬上於診所排定回院進行心臟超音波及24小時心電圖檢查，發現劉先生血管狹窄，緊急治療，成功防止心肌梗塞發生，便是分級醫療發揮效果的最佳例證。

副院長盧進德指出，分級醫療簡化與完善民眾轉診流程，建置了雙向轉診資訊平台，透過資訊系統整合需求，提供預掛轉診號、病人動向查詢、醫師專長介紹、轉診回覆單線上查詢等功能，107年轉診服務量比去年提昇了20%，顯示在合作與溝通、理解上，大家一起踏出了堅實的一步。