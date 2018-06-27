▲人後下毒手？柯 P 分手民進黨，他爆：「都是自己造成的。」（圖／記者陳明安攝，2018.06.06）

民進黨籍前北市副秘書長李文英為挺姚文智，25 日重話痛批柯文哲「人前握手、背後下毒手」，稱只要有議員質詢太用力，馬上就會遭柯 P 網軍攻擊，更形容他戴上「權力的魔戒」後，變得不可一世，覺得自己是全宇宙最優秀的人。對此，國會觀察文教基金會董事長姚立明指出，柯文哲被分手「都是他自己一手操作出來的」，現在搞得四面楚歌，實在很可悲。

針對李文英怒轟柯文哲後，立刻有鄉民在 PTT 爆料李文英洩密一事，姚立明近日上節目強調，柯文哲被民進黨分手非常合理，因為「都是他自己一手操作出來的」。他指出，過去李文英、許龍俊幫柯許多忙，如今他卻一方面以坐公車、用自己的錢打選戰等所謂 imprint 吸引年輕選票，另一方面再用暗黑手法攻擊他們夫妻倆，痛批他不斷樹立敵人，都是自己造成的。

▲姚立明稱柯文哲被民進黨分手，都是他自己一手操作出來的。（圖／翻攝自 YouTube ）

姚立明表示，柯文哲會說出太后、太子的話，代表他根本不熟悉民進黨的政治生態，「以前輕視陳菊，說他不過就是只有一票，現在痛恨他，硬要栽贓說那個不禮讓柯 P 是他主導的」，此舉就是為了掩飾他的所作所為，讓基層反彈、樹立敵人，也就是說，是他自己讓民進黨團結起來，進而跟他分手。

另外，姚立明也直呼柯文哲實在很可悲，如今他搞得四面楚歌，卻無法接受這個事實，不願意承認自己做錯了，為了卸除自己的心虛，才會找個人冠上「是你讓我跟民進黨分手的」的責任，不禁感嘆「得到的票也補不了損失的票，他的票在流失中」。