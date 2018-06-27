趁著世足熱潮 北榮員山分院推出趣味足運台灣好新聞報 (2018-06-27 07:04)
記者陳木隆／宜蘭報導
2018世界盃足球賽愈踢愈精彩，臺北榮總員山分院健檢中心順勢推展足球趣味運動，由當地休閒農業區業者與員工率先體驗，在炎炎夏日感受濃濃的足球瘋，並且希望藉此養成運動的好習慣，常保身體健康。
北榮員山分院指出，休閒農業區業者平日忙於工作，沒有太多時間運動，該院健檢中心護理師謝佳穎，經由健康檢查發現業者及員工的BMI指數，呈現過重的佔比很高，因此設計趣味足球運動，帶領他們一起體驗足球運動的三好。
謝佳穎表示，足球運動的三大好處分別為：⑴消耗熱能與促進消化─運動可消耗熱能，踢足球每分鐘消耗熱量103卡，體重60公斤者，80分鐘可消耗熱量約500大卡，避免過重；又能促進腸胃蠕動，幫助消化。
⑵強壯肌肉─運動可加速肌肉細胞分裂，使肌肉粗壯，適當的運動更可減少腰酸背痛。
⑶增進心肺功能─運動時，心跳加速，加快心臟的收縮和擴張，使血液循環旺盛。此外，隨著運動，呼吸加快，肺部得到緞練，呼吸量也相繼增加。
足球趣味競賽，採用分組的方式進行「足球九宮格」。參與整個遊戲過程的業者表示，很開心享受足球運動的好處，體會到運動流汗與團隊互助的學習，不但能讓身心靈放鬆，又能一起感受世界盃足球的熱潮。
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