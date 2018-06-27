▲立法院 25 日三讀通過「空氣汙染防制法」，未來環保署將加嚴 10 年以上車輛的排放標準。不過，此舉引發民眾不滿，紛紛留言灌爆蔡英文與蘇嘉全等人臉書。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.25）

立法院 25 日三讀通過《空氣汙染防制法》，未來環保署將加嚴 10 年以上車輛的排放標準，未檢驗或未改善者，最重可處吊銷牌照。不過，此舉引發民眾不滿，紛紛留言灌爆蔡英文與蘇嘉全等人臉書。

《空汙法》經過多次修訂、討論，終於在 25 日三讀通過，環保署除了針對出廠 10 年以上的車輛加嚴排放標準，超過應檢驗日半年仍未實施定期檢驗，經通知未改善可處 3000 元以上 6 萬元以下罰鍰，若仍未改善者，最重將註銷牌照，促使民眾更換或安裝有效汙染控制系統，改善車輛汙染排放情形。

同時，三讀條文明定，各級主管機關得劃設空氣品質維護區，實施移動汙染源管制措施，1999 年 6 月前出廠的柴油車或二行程機車，將禁止進入空品區或限制其進入時段，以減少空汙物排放，維護區內空氣品質，違者可處 500 元以上 6 萬元以下罰鍰。

許多民眾對此深感不滿，紛紛到蔡英文與蘇嘉全等人臉書留言：「當官有知識點好嗎！都什麼年代還在愚民，工廠大煙囪排放的都是可以控制的煙、火力發電廠用的都是乾淨的煤、風力發電等的是不缺電的東北季風，你們這些神隊友無極限的繼續抖掉年底選票吧！」「新的空汙法政策上路 10年以上燃油車無一倖免 為了生活可以忍 但栽贓老車誣蔑我的回憶不行 為了政策可不騎 但溫飽討生活的市井小民不行 為何不食肉麋？為何不換新車？用明朝的劍斬清朝的官 用六期的法驗十年的車」。

還有網友憤怒直說：「你們趕硬闖通過，第 9 、36、40 條空汙法，我們這上萬名車主將串聯所有親友團，選票制裁你們！」「全世界沒有一個國家為了財團如此對待人民，你們口口聲聲說環保說改善環境，背後誰得利，你們有良心就講出來，將移動汙染轉移給火力發電廠增量毒死我們高雄人，假裝禁止二行程結果做球給電機車業者，現在業績不夠直接 10 年以上的燃油汽機車，這塊餅多大多好吃」、「官員自己爽爽的坐專車」、「你們應該以身作則，走路上下班做榜樣給我們學習，而不是自己坐好車，叫人民換車！」

此外，臉書社團「爆料公社」版主也發文寫下：「我想問這些立委，你知道很多弱勢族群買不起電動機車電動汽車嗎？很多偏鄉的地方根本沒大眾運輸工具，弱勢族群你要叫他們怎麼活？？」他不禁嘆道：「唉~~~難道消滅燃油汽機車是民意？」

此文一出，隨即獲得 2.1 萬人按讚，許都人看後都無奈回應：「怎不跟對面一樣全面回收 然後全民補助電動車？說實在話的 台灣許多官一個個只有嘴巴厲害 腦袋控固利」、「為什麼官員都有配車？解決空汙法，先解決自己吧！！官員率先搭公共交通工具吧」。