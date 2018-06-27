赴台求學 聖約翰科大陸生：老師們認真負責的奉獻精神感染了我



(中央社訊息服務20180627 10:40:21)來自大陸福州市、甫自聖約翰科技大學資訊管理系畢業的陳弘毅，因為想要體驗台灣不同於大陸的學習氛圍，以及拓展海外視野和國際觀，因此選擇來台灣唸書。在聖約翰4年的求學生涯中，他深感兩岸校園氛圍的差異，也對學校老師認真負責的奉獻精神留下深刻印象。陳弘毅說，剛來台灣的時候，同學、老師都很照顧他，讓他看到了台灣人熱心、友善的一面，他很感謝他們。而陳弘毅也如願考上台灣科技大學資訊管理系碩士班，將繼續留在台灣求學深造。



提到兩岸校園氛圍的差異，陳弘毅表示，他覺得台灣課堂注重互動和實踐，氛圍輕鬆、自由，學生與老師關係融洽，時常會交談一些生活、進路方面的話題；大陸課堂注重學術研究，氛圍嚴謹，師生間更多交談的是課業方面的事情。他認為大學不僅是在學識領域給未來打下基礎，更是鍛煉社交、自我管理方面能力的平台。最重要的是，讓學生們學會獨立思考，脫離老師、家長為你排好的行程，自己決定自己該做些什麼，無論結果如何敢於承擔結果，這樣才能從中吸取經驗和教訓，為未來做好準備。



陳弘毅說，在聖約翰的這幾年，他曾參加桌球社，結識到各年級的桌球愛好者。而最令他難忘的則是大一的時候參加服務學習活動，他跟同學到淡水毘努伊勒靈糧堂輔導貧困家庭兒童，那裡的老師令他印象深刻。他說，在和學生的互動中，老師們認真負責的奉獻精神感染了他，這是一種嚴謹的態度，更是一種高尚的情操，對於他之後在學業及生活中的思考方式產生了極大影響。



陳弘毅說，在他入學時，李棟梁老師在國際事務處工作，幫他解決很多生活方面的問題，而後調回資管系，也在課業和報考研究所方面幫了他很多忙。他覺得資管系的就業學程請到許多業師來授課，在和業師互動的同時，還能提前了解業界近況，提早與業界接軌，這部分讓他受用無窮。



對於未來生涯規劃，陳弘毅說，修習完研究所的課程之後，他打算先進IT公司磨礪自己，學習行業規則，等時機成熟再進行個人創業。



訊息來源：聖約翰科技大學



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