迎接人工智慧來臨 遠東集團與元智舉辦 AI人工智慧科技交流



(中央社訊息服務20180627 10:40:00)由元智大學主辦、科技部及國際產學聯盟GLORIA協辦的「2018人工智慧(AI)及其應用科技技術交流會」今日(6/26)於元智大學有庠廳舉辦。邀請遠東關係企業、清大及元智等專家學者出席，會後並有相關提問與交流。



遠東新世紀行政總部總經理鄭澄宇表示，經由今日三方面對面之交流，除提供企業創新思維與新知外，也能讓遠東集團主管深入了解元智大學和清華大學在人工智慧應用領域的研發能量及所能提供之服務，以為更進一步的產學合作舖路，共創多贏之局面。



元智大學校長吳志揚表示，AI人工智慧時代來臨，各行業都需面對新的問題與挑戰，元智在AI部分也積極與企業合作，培育新的人才，感謝遠東集團徐旭東董事長的大力協助，促成今日產學的合作交流。



吳志揚表示，未來將更強化元智與遠東集團關係企業之交流及產學合作，全力配合遠東關係企業朝向人工智慧(AI)轉型之需求，元智將整合學校之研發在AI領域之能量，培育更多相關優秀人才。元智大學研發長林錕松表示，舉辦本次AI人工智慧科技交流論壇，希望成為遠東集團當中AI相關技術的領頭羊，創造企業與學校之雙贏。



此次交流會以研討會形式邀集遠東關係企業相關部門主管及元智、清大學者專家等兩百多位嘉賓與會，與談中清華大學教授分享演化計算、影像臨床及長照應用等研究，元智大學有徐業良教授之智慧生活與老人福祉科技，以及工學院幾位教授深度學習應用腦波訊號的分析等分享。



藉此交流會議，共同探討人工智慧及其應用科技在國內外的發展現狀及趨勢，了解技術瓶頸及找尋突破點、集思廣益跨域合作模式等議題，盼創造新的商業契機與價值。



訊息來源：元智大學



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