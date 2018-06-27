新南向熱潮持續發酵 櫃買中心、勤業眾信及理律 攜手力拼越南台商海歸掛牌



(中央社訊息服務20180627 10:26:13)看準東南亞經濟飛速成長，中華民國證券櫃檯買賣中心、勤業眾信聯合會計師事務所及理律法律事務所於越南胡志明市共同舉辦「2018台灣資本市場交流晚宴」，透析台灣資本市場優勢以鼓勵更多優質台商回台掛牌，亦特別就台商關心的企業轉型與經營策略布局議題進行專題演講。



中華民國證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠指出，依據經濟部投資業務處近期統計，越南台商已超過175家，且純益率達 7.51%，為新南向國家之最；2017 年越南 GDP 成長率高達 6.81%，證明越南在台商布局東協的重要性。陳永誠表示，台灣櫃買市場相較亞洲其他鄰近市場，具有本益比合理、成交值周轉率優，及再募資（SPO）市場接受度高等特色。預計不久的將來將有許多越南台商來台上櫃掛牌。



勤業眾信聯合會計師事務所新南向政策服務負責人陳俊宏表示，東協是台灣對外投資僅次於大陸的地區，其中約有三分之一的投資進入越南，根據越南計畫投資部統計，台灣於越南投資案累計超過 300 億萬美元，越南近年受惠於人口紅利，經濟成長力道增強、進而刺激內需市場；此外，越南與多個國家簽訂經濟合作協定，也使其擁有內外部競爭優勢。陳俊宏指出，早期進入越南台商多數表現優異且穩定成長，但面對迅速變化的投資環境與強敵環伺的國際市場時，更需謹慎思考企業的長期營運方向與轉型升級的必要性。近期表現不錯的台灣資本市場，應是台商籌資的最佳選擇。



理律法律事務所合夥律師宋天祥表示，現代企業經營法規標準愈趨嚴格，因此須付出的成本也相對高；其中，改善勞動條件及福利、注重工作環境及消防衞生，到追求空氣、水質等環境保護，皆須付出一定成本。宋天祥指出，在嚴格的法律遵循要求下，相信企業邁向上市櫃，將得以享有更多資源。



勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務部執行副總經理李紹平表示，看準越南經濟前瞻性及龐大的內需市場，台商紛紛進軍卡位，因此企業戰略目標也更為重要，為此，李紹平建議，台商回台上櫃前可透過合併與收購等方式，擴大市場占有率並提升企業價值，增強回台上櫃募資的話題性與市場競爭力。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



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