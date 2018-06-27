農信保擔保溫室達陣 古清輝美好人生大進階



(中央社訊息服務20180627 10:22:59)回到美濃九年，古清輝的農業路走得越來越順，不論橙蜜還是玉女小番茄，都是超搶手的火紅商品，小黃瓜也是質價兼備，還成立了產銷履歷蔬果產銷班；他希望結合更多力量，讓年輕一輩農人一起前進，讓人與產業一起升級，讓台灣農業更蓬勃更有活力。



古清輝雖然也算農二代，但他出社會後卻也沒從事這行，離家幾百公里在北部工作；直到九年前，驚覺父親年紀大了、身體也不如前，「該是回家的時候」。因為家裡從事育苗，他從最熟悉的苦瓜開始種植；一開始收成與價格都不錯，沒想到人生不是如此美好，才收成幾批，就遇上八八風災，不但眼前的好價格沒了，還全部心血都泡湯，一切歸零。



一開始就遭逢大挫折，給他震撼教育，讓他體悟到農業這條路有很多變數，要克服的除了技術，還得減少災害損失。當你無法改變自然因素，就要有更完備的防護。



六年前他開始種植小番茄。一開始以無毒栽種，但當時防治資材少，病蟲防治困難，他和妻子每天在園裡和蟲奮戰；他開玩笑說，還好眼睛好反應也快「徒手抓蟲還算快狠準」。古清輝說，前兩年真的很辛苦，不但時間體力耗費大，收成也不好，「根本沒賺錢」，第三年他加入產銷班，除了向農友討教學習，也勤上課累積相關知識，再配合實際種植經驗去調整、修正，慢慢掌握耕地與小番茄的特性，種出多次獲獎的小番茄。



他從無毒進階為產銷履歷，在國人對食品安全越來越重視後，他對美味與安全同等兼顧的堅持，讓他的小番茄累積忠實客群，採收季前預約就大排長龍，收入與生活品質越來越穩定。



這幾年極端氣候明顯，他決定投入設施栽培，一開始只搭建網室，去年溫室完工，展開他的三溫暖生活。農地上的三溫暖當然不是像你印象中的三溫暖，泡泡熱水泡泡冷水，是通體舒暢的享受，「網室基本上還是直接面對日曬雨淋，溫室擋雨但也把風擋住，夏天超級悶熱，就是個大烤箱；每天在溫室網室裡走跳，功效跟三溫暖一樣」。



溫室搭建後就要有完善的種植規劃。「輪種作物選擇要考量土壤特性及氣候，作最有效的運用」。目前除了玉女小番茄與小黃瓜，也種了一季美濃瓜，他開玩笑說，「貸款這麼多，當然要更認真種，多一點收入」。



大部份還是露天栽種，種植大黃瓜和美濃最具代表的橙蜜小番茄。他當然有擴大溫室面積的計畫，但「還是一步步穩健慢慢來」。在升級、轉型的過程中，包括農信保基金擔保協助等友善且完備的農業相關政策，和農會直接的關心與協助，都是讓他穩健向前的因素。



農信保基金董事長宮文萍表示，為減少天災損失及病蟲害防治，政府鼓勵設施栽培，尤其是抗強風豪雨的強固型溫室，但投入資金相對也高，這些費用對青農來說負擔不小；對此，政府提供低利政策農貸，農信保則提供高成數保證及更優惠的保證手續費，全力支持全心投入的青農。



宮文萍表示，在農信保的擔保協助下，很多沒有擔保品的青農順利取得資金，開拓自己的農業路，每每看到青農有好的成績，除替他們感到驕傲，也與有榮焉。宮文萍說，農信保為加強協助青農，提供融資轉介服務，為青農與農會建立友好關係的第一步。



隨著從農時間愈長，他也愈能掌握情況，能慢慢在其中找到平衡，什麼時間點該種植什麼作物，什麼時間點又該採收，甚至給自己個小假期出去旅行，都有節奏與步調；他說，在太陽底下工作是很累，「但天下沒有不辛苦的工作」，而且從農對他來說是個不錯的選擇，「收入和生活品質都有一定水準」。能在這個好美的地方從農，對他來說人生是美好的。未來他仍會繼續在農業路上打拚，和夥伴一起前進，讓人生繼續升級！



訊息來源：財團法人農業信用保證基金



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