（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國本週公布戰時侵犯兒童權利年度黑名單，增列剛果民主共和國、馬利和葉門的數個團體。



聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，違反案例有爆增趨勢。



古特瑞斯說：「葉門孩童的死傷人數居高不下，令人無法接受，2018年第一季孩童死傷數字依然位居高點，而遭武裝部隊及組織招募、利用的孩童人數也很多。」



他又說，比起2016年，「2017年侵犯兒童權利的情形大幅增加」。他說：「至少6000起違反情事，經證實要歸咎於政府部隊和1萬5000多支非政府武裝團體。」



聯合國報告指出，在剛果民主共和國，民兵團體巴納穆拉（Bana Mura）「犯下強暴、性虐待和綁架」，武裝組織卡穆納納薩普（Kamuina Nsapu）則「大規模招募並利用孩童、攻擊校園和醫院，並犯下多起綁架案」。



馬利的親政府軍事組織「平台」（Platform）及葉門的「安全帶部隊」（Security Belt Forces）則雙雙因「徵召及利用孩童」遭列入黑名單。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070627