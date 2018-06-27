聯合國侵害兒童黑名單 增列3國武裝團體中央社 (2018-06-27 10:48)
（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國本週公布戰時侵犯兒童權利年度黑名單，增列剛果民主共和國、馬利和葉門的數個團體。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，違反案例有爆增趨勢。
古特瑞斯說：「葉門孩童的死傷人數居高不下，令人無法接受，2018年第一季孩童死傷數字依然位居高點，而遭武裝部隊及組織招募、利用的孩童人數也很多。」
他又說，比起2016年，「2017年侵犯兒童權利的情形大幅增加」。他說：「至少6000起違反情事，經證實要歸咎於政府部隊和1萬5000多支非政府武裝團體。」
聯合國報告指出，在剛果民主共和國，民兵團體巴納穆拉（Bana Mura）「犯下強暴、性虐待和綁架」，武裝組織卡穆納納薩普（Kamuina Nsapu）則「大規模招募並利用孩童、攻擊校園和醫院，並犯下多起綁架案」。
馬利的親政府軍事組織「平台」（Platform）及葉門的「安全帶部隊」（Security Belt Forces）則雙雙因「徵召及利用孩童」遭列入黑名單。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070627
關鍵字：
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HOME MALL-時尚五顆星】雙人5尺床頭片+三分床底(2色)
- 【Ray-Ban雷朋 快速到貨】3025-002/4W-58 經典飛官款雷朋太
- 【SKECHERS】運動系列 Burst(12789BKW)
- msi 微星 GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 顯示卡 (鎧甲虎)
- ILEY伊蕾 時尚百搭短版絨布外套魅力價商品(藍/紅/鐵灰)
- MICHAEL KORS CENTER STRIPE EMRY MK滿版直紋pvc托特包-橘
- 亞培葡勝納嚴選 250ml 24入/箱◆德瑞健康家◆
- 【JESSICA】甜漾女孩蕾絲花邊造型短褲(白)
- CASIO 卡西歐 EDIFICE 地圖造型設計紳士腕錶 EFR-550L-1A
- 【東方翡翠寶石】翡翠如意項鍊玉珮/招財如意：如意牌A貨翡
杜特蒂罵上帝愚蠢 引發群情激憤【中央社】
阿根廷艱難出線 比賽現爭議一幕：馬拉多納豎中指【北京新浪網】
泰國被評為最危險旅遊國家 你還敢去嗎？【北京新浪網】
球迷原來一直期待梅西做這件事 看到這幕感到驚訝【北京新浪網】
少年足球隊被困山洞3天 泰舉國救援【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》