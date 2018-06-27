香港驚人槍擊案 女保鑣槍殺親戚1死3傷中央社 (2018-06-27 10:46)
（中央社記者張謙香港27日電）香港昨天發生驚人槍擊案，從事保鑣工作的女嫌犯以行刑式手法開槍，造成1死3傷，其中一名傷者危殆；警方相信犯案動機涉及家庭糾紛。
警方今早公布案情指出，昨天下午3時左右，李姓女嫌犯在港島住宅區太古城附近的一個公園開槍，警員其後在現場找到兩名男傷者和兩名女傷者。其中，80歲女子頭部受傷，送往醫院後不治死亡；另外3人也受重傷，1人傷勢垂危。
據公布，開槍的44歲女子曾與死者及3名傷者在公園發生爭執，之後以行刑式手法向他們開槍。
警方已拘捕嫌犯，指她涉嫌謀殺及企圖謀殺，並檢獲一把掌心雷手槍。
警方初步調查顯示，嫌犯沒有精神病紀錄，正調查手槍來源。
綜合本地媒體報導，死者及傷者為詹姓兄弟姊妹，最年輕的妹妹也有60歲。嫌犯是他們的外甥女，原名李心桀，她的母親是4人的大姊。
據報導，嫌犯在九龍將軍澳居住，從事私人保鏢工作，犯案前是一家保安公司的負責人之一。
報導表示，嫌犯的外婆早年辭世，留下一套價值港幣600多萬元的住房，但家人一直沒有按照遺囑分產。3年前嫌犯的母親逝世後，其他人才售房分錢。
星島日報今天報導，嫌犯質疑她的母親「並非死於自然」，並懷疑親屬「設計謀產」，近日曾在網路平台留言，準備對親屬施行「安樂死」。（編輯：楊昇儒）1070627
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