遭指控是一馬弊案關鍵 納吉妻子反駁中央社 (2018-06-27 10:46)
（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）美國「華爾街日報」指出，一個馬來西亞發展公司（1MDB）弊案的關鍵角色，其實是馬來西亞前首相納吉夫人羅斯瑪。不過羅斯瑪的律師發表聲明反駁，並指報章無的放矢。
「華爾街日報」日前刊出一篇文章，指出隨著一個馬來西亞發展公司的調查愈深入，愈發現納吉（Najib Razak）的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）在此案扮演關鍵角色，甚至影響納吉日後對一個馬來西亞發展公司的決策。
報導引述羅斯瑪的親信說法，指羅斯瑪協助一名馬來西亞年輕商人設立一個馬來西亞發展公司，並合作共謀盜用公款，而這名商人已在去年被美國司法部斷定，盜用一個馬來西亞發展公司的資金。
報導補充，雖然如此，馬來西亞調查人員仍無法確認，羅斯瑪是否直接參與這起洗錢案錯綜複雜的資金轉移活動。
對於這項指控，羅斯瑪26日透過律師反駁報導，除了指「華爾街日報」目的在於誹謗，並重申羅斯瑪與一個馬來西亞發展公司的運作、財務管理及被委任監督公司的人士都沒有任何關係，也沒有扮演任何直接或間接性的重要角色。
律師也表示，這項報導試圖影響目前正在進行的相關調查結果，甚至是企圖讓羅斯瑪的形象抹上污點，讓羅斯瑪可能成為這起案子的被告人。（編輯：陳惠珍）1070627
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