日期:6月27日，據美國媒體報導，新科年度最有價值球員詹姆斯-哈登，在上賽季的驚艷表現，贏得了聯盟的認可。在聯盟佔據絕對統治力的勒布朗-詹姆斯，與哈登在上個賽季的數據對比，還是佔據一些優勢。

詹姆斯上個賽季常規賽打滿82場，總得分達到了2251分。哈登出戰72場常規賽，一共拿到了2191分。另外詹姆斯單賽季常規賽總籃板數為709個，總助攻數為747次，投籃命中率為54.2%。而哈登賽季總籃板為389個，總助攻數為630次，命中率為44.9%。

相比於以上的數據，詹姆斯的個人表現更為突出。但是哈登帶領火箭隊打出了65勝17負的戰績，常規賽排名為聯盟第一。並且哈登出戰的72場比賽，火箭隊59勝13負，而騎士隊的戰績為50勝32負。

另外詹姆斯此前已經拿到4次常規賽MVP，相對有些審美疲勞。而哈登從最初的最佳第六人，逐步攀升到現如今的聯盟超級巨星，這期間復出的努力更為人所讚歎。

（珅葳）