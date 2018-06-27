上周末，3X3黃金聯賽烏魯木齊決出了最終的冠軍。合乾利隊和金山對隊攜手進入到最終的決賽，進過正賽階段的苦戰，雙方戰成18平。加時階段，合乾利完成遠投絕殺，20比19拿下烏魯木齊站冠軍。

這是3X3黃金聯賽第一次來到新疆，第一次來到烏魯木齊。但是烏魯木齊的籃球氛圍早已全國聞名。尤其是去年新疆隊在cba聯賽奪冠之後，更是將全疆人民熱愛籃球的情緒推向了高潮。而隨著三對三在全國不斷的傳播普及，也越來越受到大家的歡迎和認可。

「我們俱樂部成立到現在，五對五的比賽好像得真的不太多了。」在比賽中完成絕殺的隊員告訴記者說，「其實烏魯木齊的籃球氛圍本來就特別好，尤其是天氣好的時候，到處都有打球的人。而且水平還不低呢。」

決賽當天，合乾利俱樂部的成員們都從四面八方趕來，為自己的球友們加油助威。據介紹，俱樂部為了參加黃金聯賽，一共報名了三個球隊。所幸，最終成為了問鼎的球隊。他們將代表烏魯木齊出戰3X3黃金聯賽全國總決賽。

完成絕殺之後，這位維族小夥子還模仿自己的偶像做出了詹姆斯的標誌性動作。這位維族小夥子在賽后採訪時，大方的面對鏡頭再次做出了那個動作，「致敬我的偶像詹姆斯」

談到之後的決賽，幾個小夥子信心十足。他們面對鏡頭用維語喊出：兄弟們，我們要去北京了。

（晨曦）