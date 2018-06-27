在俄羅斯當地時間6月26日傍晚，德國隊將在小組賽最後一輪的比賽中迎戰韓國隊，德國隊必須至少凈勝韓國隊兩球才能保證晉級八分之一決賽。

不過德國隊賽前的備戰並不順利，喀山今天的暴雨加冰雹讓德國隊賽前的例行踩場不得不取消，轉移到另外一個訓練場進行。

在人員方面，在上場比賽中表現出色的中場球員魯迪由於鼻樑骨骨折將肯定缺席與韓國隊的比賽。魯迪在今天沒有參加球隊的合練，按照勒夫的說法要到明天或者後天才會重新回到訓練場上。此外，中後衛博阿滕的由於上場比賽的紅牌也將錯過與韓國隊的比賽。不過之前頸部受傷的胡默爾斯傷愈及時歸隊，將能夠在與韓國隊的比賽中出場。

魯迪在上場比賽有限的出場時間里表現出色，德國隊中前場佔據絕對優勢，他和克羅斯兩個后腰一攻一守，分工明確。在魯迪下場之後，德國隊中場明顯弱了不少。替補他出場的京多安沒有起到太大作用，處理球也比較拖沓，傳球準確率欠佳，嚴重影響了德國隊攻守轉換的節奏。因此，可以想像的是，勒夫在本場比賽中重新啟用赫迪拉。在賽前的新聞發佈會上，勒夫也是對赫迪拉在訓練場上的表現給予了肯定，認為對於上場的替補，「他在訓練場上給出了很好的答案。」

德拉克斯勒在上場比賽中的糟糕表現也給了厄齊爾重新回到首發的機會。和赫迪拉一樣，他的訓練中的表現也得到了勒夫的肯定。此外，助理教練佐格以及羅伊斯在前幾天接受採訪的時候也都強調了厄齊爾對於球隊的重要性。因此可以想像的是，厄齊爾將會在與韓國隊的比賽中出現在首發前腰的位置上，而羅伊斯將移到左路取代表現平平的德拉克斯勒。儘管小將布蘭特在兩場替補出場后都有著不錯的發揮，但是相信勒夫將依然把他看作是一枚替補攻擊的利器。

在右邊路位置上，儘管穆勒還沒能找到自己在世界杯上的狀態，但是他積極的跑動和拼搶對於德國隊都是十分重要的。在前鋒線上，維爾納將繼續坐穩主力位置，如果長時間無法打開局面的話，勒夫將會安排戈麥斯出場。

在中後衛位置上，拜仁後衛聚勒將很有可能和胡默爾斯搭檔。上場與瑞典隊的比賽中，呂迪格的一次傳球失誤差點導致點球，以及在瑞典1-0的進球中，呂迪格也沒能及時封堵對方的射門角度。按照德國媒體賽前的分析，處理球更果斷的聚勒將會成為勒夫與韓國隊比賽的首選，而且他和胡默爾斯在拜仁也有搭檔的機會，默契度更高。

德國隊預計首發（4-2-3-1）：諾伊爾；赫克托，胡默爾斯，聚勒，基米希；克羅斯，赫迪拉，厄齊爾，羅伊斯，穆勒；維爾納

（寧俊）