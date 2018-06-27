2018賽季SCBA全國體育院校籃球聯賽總決賽於6月25日在山東體育學院綜合訓練館激情上演。山東體育學院、上海體育學院、西安體育學院、寧波大學、山西大學、重慶師範大學、集美大學展開激烈角逐。

2018賽季SCBA全國體育院校籃球聯賽參賽隊伍擴軍至36支。為了實現全國高等院校在籃球項目真正意義上的差異化互補、共同發展，本屆聯賽分為三個賽區：天津體育學院賽區、寧波大學賽區和山東體育學院賽區（全國總決賽）。

5月24-30日，專業體育院校組比賽在天津體育學院進行。山東體育學院、上海體育學院、西安體育學院等專業體育院校籃球隊展開角逐，最終，山東體育學院、上海體育學院、武漢體育學院、西安體育學院進入天津賽區男子組前四強，獲得總決賽資格。

6月6-12日，綜合類院校組比賽在寧波大學進行，寧波大學、杭州師範大學、重慶師範大學、華東交通大學、山西大學、華中師範大學、大連理工大學、集美大學、中國海洋大學、廣西大學、石河子大學、青海師範大學12支高校男子籃球隊展開角逐。最終，寧波大學、山西大學、重慶師範大學、集美大學進入寧波賽區男子組前四強，獲得總決賽資格。

2018賽季SCBA全國體育院校籃球聯賽是由國家體育總局科教司、中國籃球協會、全國運動訓練競賽聯盟聯合主辦，由前知（北京）國際體育文化發展有限公司獨家商務運營的國家級專業籃球賽事。本屆聯賽的主題是「Know yourself，發現你自己」，目的是希望大學生通過賽事活動，找到自己的本真，發掘自己的本源，從而實現自我價值。

6月25日上午10時，山東體育學院與集美大學展開首場比賽。集美大學承受著現場氣氛和首場對戰的壓力，保持著謹慎穩妥的打法，注重防守，在比分落後的情況下沉著應對，緊追比分，最終以75-71戰勝了山東體育學院。22號葉文灝作為集美大學男籃隊長，肩挑起帶領全隊的重任；11號鄧俊誠的三分依舊精準，4號謝踴助攻不斷，76號蔡旭也有不俗的表現。在整場比賽的表現中，看得出集美大學有不小的壓力，但一直沒有放棄；全員配合緊湊，每個人都把自己的作用發揮到最大，一分、兩分、三分，你來我往，緊追不捨；山東體院一開始比分領先，卻在第三、四節比賽中疏忽了防守，被集美大學一路追平直至反超時亂了陣腳，最終回天無力。

付出的汗水不會白費，訓練時積累的苦，終會換回最甜的果。願每一位參賽運動員都取得滿意的成績，拼搏奮鬥，超越自己。