6月26日據外媒Recode報導，《堡壘之夜》剛剛創造了一個遊戲新紀錄。SuperDate Research數據顯示，《堡壘之夜》這款免費遊戲在5月份創下了3.18億美元的免費遊戲收入新紀錄。

這使得《堡壘之夜》遠遠領先於其他免費遊戲，截至目前，《堡壘之夜》已經創造了超過12億美元的收入，這些收入全部來自於非必須的遊戲內購，比如服裝或者舞蹈。

《堡壘之夜》以免費模式在一年時間內吸引了1.25億玩家，而且與普通遊戲收入節節下降的趨勢不同，《堡壘之夜》在推出后8個月的收入一直在增長，不過增速在放緩。

《堡壘之夜》5月份收入增長7.6%，相較而言4月份增長32%，不過等到夏天發佈安卓版時，它的收入增速會應該會再次增加。