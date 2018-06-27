距離蘋果新一代手機發佈還有3個月的時間，今天微博網友曝光了兩張下一代iPhone手機矽膠殼的圖片，從圖片可以看到，新一代iPhone最大的改變體現在攝像頭方面，閃光燈由之前的橫排變成了豎排設計，據此或許可以推斷蘋果新一代iPhone 9或將繼續採用劉海屏。

不過由於該網友只是曝光了兩張手機殼圖片，此外便無其他信息，因此這個手機殼也有可能並非新一代iPhone的，也有可能是一款Android新機的。不過從目前Android手機的現狀來看，背後應該是支持後置指紋識別的，而曝光的手機殼並無開孔，應該是不支持指紋識別的。