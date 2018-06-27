調查發現 安卓用戶轉iOS時傾向購買更便宜的iPhone設備北京新浪網 (2018-06-27 10:48)
6月27日，據外媒PhoneArena報導，數據統計公司CIRP統計了2017年9月-2018年3月間的6個月時間內從安卓機型轉型iPhone的用戶，他們佔據了新iPhone購買量的15-20%，調查發現他們更傾向於購買更便宜的iPhone機型。
具體而言，在這群人中iPhone 8系列是最受歡迎的機型，佔據了40%換機的份額；而iPhone 7系列稍低佔據25%；iPhone 6s系列佔比近15%，這個系列在iOS用戶中明顯不太受歡迎。
比較有意思的是，iPhone SE依然佔據了10%的份額，是iOS用戶的兩倍，CIRP把認為是較低的價格原因導致的。
而iPhone X則是這群人中最不受歡迎的機型，份額未超過10%；作為參考iPhone X的換機份額在iOS用戶那邊超過20%，僅次於iPhone 8系列。
總的來說，CIRP證明了價格因素是安卓用戶轉戰iPhone陣營最大的影響因素之一，不過因為這個調查有很高的局限性，所以數據僅供參考。
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