《對馬島之鬼》戰鬥有深度 不是一味的無腦砍殺北京新浪網 (2018-06-27 10:50)
在今年E3索尼發佈會上，《對馬島之鬼》宣傳片展現了遊戲超絕的自然植被渲染、光線效果，也展示了爽感的戰鬥系統，讓人對這款作品充滿期待。
有關遊戲的戰鬥系統，遊戲製作人Chris Zimmerma表示，他們的設計思路是讓戰鬥更加有深度，玩家可以策略性的使用各種不同的技能，而不是一味的無腦砍殺。
Chris Zimmerma稱，玩家要根據戰鬥情況的不同來使用恰當的技能，遊戲中你陷入三名敵人的包圍，你需要沉著冷靜的分析戰場局勢，作出相應的判斷，而不是像一些之前的遊戲，你同時面對20個敵人，只需要砍殺就可以了。
Chris Zimmerma補充道，這款遊戲為各個需求層次的玩家提供合適的挑戰，同時確保你的選擇有意義。如果你能在每個戰鬥中都能輕鬆獲勝，那麼你潛行的部分就沒有了意義。不管你是什麼樣的玩家，如果你的玩法風格和遊戲格格不入，那麼故事就不會展開。
PS4獨佔《對馬島之鬼》尚未公佈正式發售日期。
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