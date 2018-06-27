在魅族15發佈之前，魅族科技創始人黃章就曾表示，魅族15是「小試牛刀」之作，魅族16才是全力打造的產品，這讓魅友對魅族16多了一份期待。

6月26日晚間，黃章在社區揭曉了魅族16的細節。黃章透露，魅族16的手感要比小米8好太多，並表示自己正在用魅族16 Plus，該機的屏幕尺寸達到了6.5英寸。

此前黃章就曾透露，魅族16系列一共有大小兩個版本，都將搭載驍龍845處理器，最高配備8GB內存，標配屏幕指紋識別。

由此看來，魅族16 Plus配備8GB內存應該是沒有懸念了，而且它將是魅族系列史上屏幕最大的旗艦產品。

此外，黃章還透露，魅族16系列不會採用曲面屏，而且將配備雙揚聲器，前置攝像頭不會居中，額頭要比三星Galaxy S9+窄。

至於發佈時間，黃章僅僅表示「會儘快發佈」。