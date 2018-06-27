未來可能會有更多雲端遊戲登陸Switch平台北京新浪網 (2018-06-27 10:51)
隨著《生化危機7 雲版（Resident Evil 7 Cloud Version）》登陸任天堂Switch，卡普空（Capcom）決定將繼續探索基於雲端技術將遊戲引入Switch平台的可能性。
如今卡普空旗下的《街頭霸王（Street Fighter）》《洛克人（Mega Man）》以及《怪物獵人（Monster Hunter）》等遊戲都有擴展雲服務的需求。但是具體是哪款遊戲，什麼時間正式上線，目前還並不清楚。卡普空的發言人表示，公司將針對《生化危機7 雲版》的表現，決定是否要繼續將雲端技術擴大到其他系列遊戲當中。
如果卡普空在Switch上的雲端遊戲發展成功，今後可能會有更多畫面圖形複雜的遊戲登陸Switch平台。不過雲端遊戲這一類型，其實並不符合Switch「隨時隨地遊玩」的設計理念，例如《生化危機7 雲版》就對玩家們的網速提出了很高的要求。
_________________________________________________________________鄭蓬博，IGN中國的遊戲編輯。小眾遊戲愛好者，遺迹暖暖雲玩家，認為能和朋友一起玩的都是好遊戲。
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