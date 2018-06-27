索尼互動娛樂（上海）有限公司今日宣布，將於2018年6月29日開始陸續展開PlayStation暑期特惠活動，包括PlayStation 4 Pro、PlayStation 4 Slim、PlayStation VR均有不同優惠，活動截止日期為7月29日，具體活動信息如下：

PlayStation 4 Pro「優惠套裝」

PlayStation 4 Pro「優惠套裝」一包含PlayStation 4 Pro一台、《NBA 2K18》遊戲光碟一張，單品建議零售價總和為3298元人民幣，促銷活動價3099元人民幣。

優惠套裝二包含PlayStation 4 Pro一套、《真·三國無雙8（Dynasty Warriors 9）》遊戲一張，單品建議零售價總和為3348元人民幣，促銷活動價3199元人民幣。

此外，從7月2日起在京東自營PlayStation？官方旗艦店發售的優惠套裝包含PlayStation 4 Pro一套、DUALSHOCK 4無線控制器一個、《街霸V（Street Fighter V）》入門版遊戲一張，單品建議零售價總和為3578元人民幣，促銷活動價為3249元人民幣。

PlayStation 4「大作套裝」

包含3款遊戲，可查看此前的相信報導。

PlayStation VR「優惠套裝」

從7月2日將推出PlayStation VR「優惠套裝」。PlayStation VR優惠套裝一包含PlayStation VR一套、PlayStation VR射擊控制器一個、《遙遠星際（Farscape）》遊戲一張，單品建議零售價總計為3547元，促銷活動價為2999元人民幣。

優惠套裝二包含PlayStation VR一套、《虛擬現實樂園（PlayStation VR Worlds）》遊戲一張、《人類拯救計劃（The X Animal）》遊戲下載碼一個、《蜘蛛俠：英雄歸來（Spider-Man:Homecoming）》電影3D藍光版（贈），單品建議零售價總和為2998元人民幣，促銷活動價2799元人民幣。

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王正，IGN中國的遊戲編輯。空空如也，夏雨如冰。月光如水，往事如風。