PlayStation暑期特惠活動將於6月29日正式啟動北京新浪網 (2018-06-27 10:51)
索尼互動娛樂（上海）有限公司今日宣布，將於2018年6月29日開始陸續展開PlayStation暑期特惠活動，包括PlayStation 4 Pro、PlayStation 4 Slim、PlayStation VR均有不同優惠，活動截止日期為7月29日，具體活動信息如下：
PlayStation 4 Pro「優惠套裝」
PlayStation 4 Pro「優惠套裝」一包含PlayStation 4 Pro一台、《NBA 2K18》遊戲光碟一張，單品建議零售價總和為3298元人民幣，促銷活動價3099元人民幣。
優惠套裝二包含PlayStation 4 Pro一套、《真·三國無雙8（Dynasty Warriors 9）》遊戲一張，單品建議零售價總和為3348元人民幣，促銷活動價3199元人民幣。
此外，從7月2日起在京東自營PlayStation？官方旗艦店發售的優惠套裝包含PlayStation 4 Pro一套、DUALSHOCK 4無線控制器一個、《街霸V（Street Fighter V）》入門版遊戲一張，單品建議零售價總和為3578元人民幣，促銷活動價為3249元人民幣。
PlayStation 4「大作套裝」
包含3款遊戲，可查看此前的相信報導。
PlayStation VR「優惠套裝」
從7月2日將推出PlayStation VR「優惠套裝」。PlayStation VR優惠套裝一包含PlayStation VR一套、PlayStation VR射擊控制器一個、《遙遠星際（Farscape）》遊戲一張，單品建議零售價總計為3547元，促銷活動價為2999元人民幣。
優惠套裝二包含PlayStation VR一套、《虛擬現實樂園（PlayStation VR Worlds）》遊戲一張、《人類拯救計劃（The X Animal）》遊戲下載碼一個、《蜘蛛俠：英雄歸來（Spider-Man:Homecoming）》電影3D藍光版（贈），單品建議零售價總和為2998元人民幣，促銷活動價2799元人民幣。
_________________________________________________________________
王正，IGN中國的遊戲編輯。空空如也，夏雨如冰。月光如水，往事如風。
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Lee 連帽可收式舖棉外套/RG-男款-藍色
- INCASE City Commuter 15吋 城市可擴充筆電後背包 (黑)
- 華碩H270平台 Intel第7代 I7系列四核 1TB+128G SSD極速 GTX
- 【ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛】特潤超導修護露50ml(贈雅詩蘭黛
- AIGNER 牛皮簡約水桶包-深灰
- MICHAEL KORS Mercer 皮革菱格金屬圓環鎖手提/側背二用托特
- OLIVIA 《 BROADEN 》 單人兩用被套床包三件組 設計師原創
- Dr.Storage 411公升儀器級微電腦除濕櫃(C15U-400)
- OLIVIA 《 羅蘭德 》 雙人床包被套四件組 棉天絲系列 全程
- 【ABOSS】英尼斯餐椅-4入裝
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》