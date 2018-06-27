慘白的月光透過枯樹枝椏映照在牆上，宛如幽暗的鬼影。

小蝶緊了緊領口，她總覺得這座王府老宅有哪裡不對勁，從進門那一刻起，就彷彿有什麼東西一直在注視著她。

「吱扭——」

老舊的門軸轉動的聲音在這個安靜的夜晚顯得尤為刺耳，小蝶幾乎是閉著眼闖進了這間黑漆漆的堂屋。如果不是怕驚擾那些她也說不清的東西，小蝶早就哭出來了，她只覺得自己陷入了一個幽深久遠的噩夢裡，彷彿哪裡都不對勁，哪裡都透露著陰森可怖。

天上的月亮有大又圓，但這月光卻並不能帶來什麼詩情畫意，而是白的像那死人的面龐，把斷壁殘垣映襯的更加陰森。破敗的院落，布滿莫名污漬的牆壁，隨處可見的高牆大院和斷壁殘垣，這個廢棄王府簡直就像是從驚奇故事里出來的一樣。

小蝶抱緊了肩膀，不知道從哪裡吹來的風帶起了學生裝的裙擺。

——等等！關著門窗的屋子裡為什麼會有風？

少女的心跳幾乎在這一瞬間靜止，她彷彿聽到身後傳來了沉重的腳步聲。不對！不是彷彿，確實有腳步聲！

「嗒，嗒，嗒，嗒。」

那個聲音清晰的出現在小蝶背後，越來越近，越來越近。少女甚至已經不敢呼吸，她像個破舊的木偶一樣，機械又顫抖著慢慢轉頭。

——黑暗中，一個慘白的臉龐反射在她的瞳孔里。

上面這不是什麼恐怖電影裡的場景，事實上，這個場景出自一款名為《靈魂籌碼》的遊戲。這是一款由國人製作，在Steam發行的非對稱性生存恐怖遊戲。是的，和近些年來流行的《進化》、《黎明殺機》、《死亡花園》一樣，這也是一款非對稱對抗遊戲。這款遊戲主打的是1V4對抗玩法，在遊戲中，你需要扮演賭徒或惡靈，或是肆意收割靈魂，或是攜手贏得賭局。

《靈魂籌碼》最特殊的是它的遊戲背景和對恐怖氛圍的營造，這是一款有著濃濃民國式恐怖風格的遊戲，遊戲的場景和角色中透著濃濃的中式恐怖韻味。這款遊戲中目前有三個主要場景，分別是廢棄的王府、經常在民間恐怖故事中出現的土樓和破敗的舊式車站。在這些場景里，分佈著各種我們常在中式恐怖電影中常見的元素，比如破舊的窗欞、厚重的棺材、大紅燈籠和喜服、詭異的雕像、散落的紙錢等等。把這些場景和元素中的任何幾樣拿出來拼接到一起都能夠演繹一部兩小時以上的恐怖電影。

與這個對應的，則是遊戲中身著民國經典服飾的角色們，在這裏，你能見到身穿旗袍的名媛、民國女學生等頗具時代特色的角色。而遊戲中的鬼怪更是有著從經典港片里跳出來的殭屍以及身穿大紅嫁衣，臉色慘白，脖子詭異彎折的綉娘這樣典型的中式鬼怪。和許多西方怪物比起來，這些經典的中式鬼怪可能並沒有那麼血腥可怖，但他們身上那股詭異的氣息和種種讓人毛骨悚然的傳說卻更能刺激國人的腎上腺素。

看見她，我總是不自覺的想起冥婚、一隻繡花鞋等字眼

空無一人的破舊土樓，詭異的背景音樂，時明時暗的燈火，在加上這些彷彿從民間傳說中走出來的詭異身影讓《靈魂籌碼》有著遠超於同類型遊戲的恐怖氛圍。事實上，在我和貓車老師玩這款遊戲的時候，號稱曾一口氣通關《逃生》的他就數次被嚇得扔掉耳機。

《靈魂籌碼》本身也講了一個處處透露著詭異和神秘的故事。在城市中流傳著一個極其誘人的傳聞，只要參與一個賭局，並從中獲勝，就能得到無比豐厚的金錢獎勵，命運即刻改變，甚至一夜之間成為人上人。而玩家們，就是參與這場遊戲的賭徒，只是誰也不知道，隱藏在賭局背後的，不是榮華富貴，而是無盡深淵。

事實上，這場賭局是一個名為希惡鬼的妖怪製造出的騙局，用特殊的造夢能力，它把牌局變成一個小型的幻境，把被誘騙來到這裏參與生死賭局的人拉入其中。在這個詭異的幻境中，賭徒們面對的是面目可憎的惡鬼，在惡鬼的追殺和妖怪的騙局裡，一個又一個的靈魂被拉入深淵，成為希惡鬼的玩物。事實上，遊戲中提到的希惡鬼是一種出自東晉《搜神記》的妖怪，相傳它希望世人為惡，見到惡行，這種鬼就的精神就會得到滿足。

傳說中的希惡鬼

具體到遊戲裡，這場由妖怪執導的賭局中將存在4名賭徒和1名惡鬼，共5個參與者，與同類型遊戲一樣，玩家們需要分為賭徒和惡鬼兩個人數不對等的陣營的展開對抗。而在這款遊戲裡，身為人類的賭徒如果想要封印強大可怖的惡鬼，那隻能通過一種方式——打牌！

沒錯，你沒聽錯，就是打牌。在《靈魂籌碼》里，每名賭徒隨身攜帶3張撲克牌，而遊戲中有8個牌座，賭徒需要封印至少5個牌座才能驅除惡鬼。至於封印牌座的方式，則是類似21點，每個牌座下有21個亮點，你需要放入點數加起來為21的撲克牌才能封印牌座。遊戲中還存在由希惡鬼化成的商店，在商店裡賭徒可以免費獲得三張卡牌，並且可以購買很多有趣的道具。當然，希惡鬼不止會把道具出售給賭徒，也會賣給惡鬼。而購買道具花費的是籌碼，惡鬼能夠通過攻擊賭徒獲得籌碼，賭徒則可以通過封印牌座獲得籌碼。

這款遊戲的規則其實並不複雜，但想要贏得比賽的話，賭徒和惡鬼都需要一定的技巧。賭徒儘管在人數上佔優，但面對惡鬼只能逃跑，在逃跑的間隙中，還需要通力配合，利用身上的卡牌想辦法封印牌座。而惡鬼雖然是獵殺者，但移動速度慢，還需要同時面對複數的獵物，如何規劃自己的行動需要精打細算。再加上對局中賭徒和惡鬼都能夠在商店裡購買道具，讓這款遊戲的玩法充滿了策略性和變數，不到最後一秒，誰也不知道結局會怎樣。

作為一款恐怖題材的非對稱對抗遊戲，《靈魂籌碼》依託於獨樹一幟的民國背景，把中式恐怖演繹的淋漓盡致。得益於出色的氛圍塑造和恰到好處的恐怖元素，這款遊戲在激烈的對抗以外提供了很多刺激玩家腎上腺素的地方。

儘管市面上的非對稱對抗遊戲並不算少見，但這款來自國內獨立遊戲工作室的作品卻能夠帶來一種更加風格化的體驗。所以如果你想感受那種寒入骨髓的中式恐怖，那不妨來嘗試一下這款還處在搶先測試階段的遊戲。