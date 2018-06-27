日前，《陰陽師（Onmyoji）》與《犬夜叉》的聯動式神犬夜叉、殺生丸的技能遭到曝光。

目前，這兩名式神已經在《陰陽師》體驗服百鬼奕中出現，具體戰鬥測試則要等晚上百鬼奕開啟后才能看到。

風之傷

對目標造成100%的傷害，有10的幾率獲得1層「風勁」狀態，每層提升10點速度和5%傷害加成，最多疊加5層；每個回合后，犬夜叉獲得1層「風勁」。

爆流破

犬夜叉在敵方單位消耗鬼火后，有10%的概率對其反擊，造成自身176%的傷害。每層「風勁」狀態增加10%的反擊幾率，並在打出反擊后消耗掉全部「風勁」，每消耗一層「風勁」，反擊傷害增加10%。

施展爆流破后，犬夜叉的武器鐵碎牙將進化為血紅鐵碎牙，在本次戰鬥中獲得新的能力。

鐵碎牙

連續發動7次攻擊，每次攻擊對隨機一名敵方單位造成犬夜叉攻擊40%的傷害。

毒華爪

對一名敵人造成100%的傷害，並降低其20%防禦。

天生牙結界

減輕殺生丸受到傷害的20%，最大不超過殺生丸已損失生命的40%。

可生成復生結界，為殺生丸抵擋一次致命攻擊，令殺生丸在再次行動前免疫一切傷害和減益效果。殺生丸在結界下無法行動。復生后殺生丸進入虛弱狀態，造成的傷害降低40%。復生結界一局對戰只觸發一次。

冥道殘月破

對敵方全體造成150%攻擊的傷害，並附加持續2回合的破碎標記，攜帶此標記的目標無法被復活。

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王正，IGN中國的遊戲編輯。空空如也，夏雨如冰。月光如水，往事如風。