《毛線小精靈2》限時免費遊玩 清新治愈冒險之旅北京新浪網 (2018-06-27 10:51)
EA宣布《毛線小精靈2》將開啟為期四天的限時免費遊玩活動，幫助玩家更好地了解這款畫風精緻的解謎動作冒險遊戲。
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限免遊玩將從洛杉磯時間6月26日持續到6月30日，對應的中國時間則是6月26日下午3點至7月1日下午3點。在這段時間內，玩家可以免費體驗遊戲的前兩章，最多可以進行十個小時的遊戲。
《毛線小精靈2》是EA發行的獨立遊戲《毛線小精靈》的續作，同樣也是一款橫版捲軸動作冒險遊戲。玩家需要控制一個可愛的毛線小人，消耗身上的毛線前進、攀高或架橋，運用自己的智慧破解難題。此外，遊戲也支持雙人合作。
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