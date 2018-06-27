端午節后第一周，《侏羅紀世界2（Jurassic World: Fallen Kingdom）》仍保持巨大優勢，以將近6億元票房蟬聯周票房冠軍，皮克斯新動畫電影《超人總動員2（Incredibles 2）》緊隨其後，小瀋陽導演處女作影片《猛蟲過江（The Way of the Bug）》下滑至第三名。接下來我們一起看看上周上映的部分影片。（注：以下票房數據來源於網路。）

《超人總動員2》首周票房1.37億，獲得上周內地票房亞軍。時隔14年《超人總動員》終於推出了首部續作，相較第一部帶給大家的無盡驚喜，第二部要顯得平淡許多。整體故事穩紮穩打，在超級英雄的設定上還融入了一些女性平權和家庭關係的討論，深度與童趣並存，算是一部合格的皮克斯動畫。

推薦度：★★★☆☆

推薦群體：動畫電影愛好者 合家歡

王千源、袁姍姍等主演的喜劇《龍蝦刑警》首周票房4490萬，位居周票房榜第四名。一部圍繞「龍蝦」展開的犯罪喜劇，奈何龍蝦這個主題實在不夠誘人，片中的搞笑包袱設置也不夠巧妙，很難讓觀眾們享受到這部影片的樂趣。做喜劇，真的不簡單。

推薦度：★★☆☆☆

推薦群體：國產電影愛好者

導演矢口史靖的新片《生存家族》首周票房610萬。正如影片標題，這是一部講述生存的故事，突如其來的大停電讓生活在大都市東京的一家人難以維持生活，最終他們決定騎自行車去鄉下，回歸質樸的生活。影片設定看似很新穎，借停電引出社會和親情問題的討論，但最終呈現出來的故事又顯得過於刻意，失了不少味道。

推薦度：★★★☆☆

推薦群體：日本電影愛好者

接下來將迎來6月的最後一周，暑期檔前哨戰也即將正式打響。即將上映的有《動物世界（Animal World）》《金蟬脫殼2：冥府（Escape Plan 2: Hades）》《暹羅決：九神戰甲（The Legend of Muay Thai: 9 Satra）》《最後一球（Тренер）》等幾部新片。

_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。