二次元動漫格鬥網游《艾爾之光》全新公會副本」公會討伐隊」今日震撼登場！

作為動作遊戲的引領者，《艾爾之光》不斷的更新遊戲內戰鬥形式，令玩家時刻保持新鮮感，感受更為激爽的格鬥體驗！本次新增「公會討伐隊」副本，只要加入公會的玩家即可組隊進入，公會討伐隊共有200個階段副本，每個階段都適用不同的副本類型或DEBUFF效果，副本通關或首次通關時等等狀態下可獲得豐厚獎勵，並可親手DIY公會的徽章旗幟，一場榮譽之戰，即刻引爆！

副本進入及設置

想要進入「公會討伐隊」的玩家，可通過公會領地中NPC美優旁的「副本入場用徽章」處進入，進入副本需要與公會成員至少2人以上組隊，單人無法進入噢，並且每天每個角色可參與1次，一定要珍惜機會啦。

公會討伐共有200階段的討伐隊副本，每個階段會有特殊副本類型或DEBUFF登場，玩家需從第1階段通關逐步升級至最高階段。場景類型會反覆適用超級護甲，體力持續恢復，屍體爆炸，閃電共4中效果，且階段提升時增加效果；場景DEBUFF有覺醒集氣速度/持續時間減少，打擊/被擊MP回復量減少，屬性抵抗值減少等等。

公告欄中可確認公會討伐排行，排行將顯示各個公會的名稱、排行名次、公會等級等相關信息，排行榜每天更新。公會討伐隊會在每月1日初始化挑戰階段、通關時間、首次通關獎勵。

公會討伐隊獎勵

通關各階段討伐隊可獲得相應的獎勵，包括副本通關獎勵、每周排行獎勵、首次獎勵、伺服器首次獎勵。獎勵包括公會硬幣和徽章點數，以及特殊的徽章組成品。使用徽章點數和公會硬幣可在NPC美優處購買公會徽章旗幟的相應部件，DIY公會的個性徽章旗幟；並且可通過強化徽章來獲得公會效果哦。

一件套新時裝 小綿羊萌翻全場

《艾爾之光》遊戲內的時裝系統備受廣大玩家的喜愛，本次新登場一件套時裝「小綿羊」，軟綿綿的綿羊造型，綿羊帽子和拖鞋等等特點，都將小主裝扮的可愛不已，讓人愛不釋手，超萌的綿羊套裝，喜歡就抱回家吧！

艾里奧斯世界旅行 開啟美妙之旅

為了迎接新版本的到來，《艾爾之光》開啟艾里奧斯世界旅行活動，活動界面內想要去的旅行目的地，參與在線活動，即可獲得多種獎勵，包括時裝和定製等等，都是玩家們備受期待的噢！

《艾爾之光》全新版本開啟，遊戲內還登場新老玩家簽到系統，登錄遊戲在線5分鐘，即可獲得多種珍稀獎勵，無論是騎寵、寵物亦或時裝和稱號，一個都不少。二次元冒險之旅，快快加入我們吧！

《艾爾之光》官方網站：http://els.ztgame.com/

《艾爾之光》微信公眾賬號：elsowrd2013