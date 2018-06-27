根據券商數據顯示，小米（01810）首日孖展（保證金）認購45.52億元，以在港公開發售集資額23.98億元計，相當於超購僅約0.9倍，為自去年9月新經濟新股熱潮開展以來，首日招股反應最平淡的一隻。

《香港信報》也報導，本已預留100億元孖展額予小米的輝立證券，昨日只獲得12億元認購，企業融資副經理陳英傑坦言反應差過預期，並估計未來幾天的招股表現也與昨日差不多，不會突然暴增。不過，包銷商之一的富途證券表示首日認購反應良好，富途並未透露首日借出的孖展額。

據悉，小米孖展息率相對較高，介乎2.45厘至3.38厘之間。多家券商均明言，小米的認購反應冷淡，抽走資金不多，預計對其後幾日的孖展息率影響不大，相對前幾次的新經濟股份招股，料不會出現孖展息抽升的情況。

但一些大型機構和「富豪」們則對小米給與大力支持。

6月21日，小米先行公佈港交所聆訊后最新資料，便開始接受認購，香港IPO募資最高61.1億美元（約480億港元）。

在投資者見面會上，高通、中國移動、順豐、中投中財、國開裝備、保利、招商局7家基石投資者已經全部簽約認購小米，基本接受700億美元的上限估值。其中，中投中財娛樂認購1.92億美元，中國移動認購1億美元，高通認購1億美元，國開行旗下私募股權認購6600萬美元，保利集團認購3200萬美元，順豐集團認購3000萬美元，招商集團認購2800萬美元，合共認購5.48億美元。

據財聯社報導，最後一輪還有30多家機構入圍，最終上述7家基石投資者被選中。