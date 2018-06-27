《底特律變人》太火！發售僅兩日就殺入直播月榜北京新浪網 (2018-06-27 10:56)
《底特律：變人》自發佈以來，在銷售方面表現非常出色。儘管這款遊戲在評價上沒有超過開發商Quanty Dream最出名的《暴雨》，但這款遊戲顯然深受遊戲玩家的歡迎。
根據最新出爐的統計數據，這款遊戲在5月僅僅發售了兩天，就已經殺入了直播網站Twitch的當月前十的榜單上。
雖然諸如《絕地求生》《Dota 2》《英雄聯盟》這些遊戲依然佔據了前列，《堡壘之夜》甚至獲得了總計1億4230萬次的觀看次數，但《底特律：變人》依然是最受關注的新遊戲。
值得注意的是，它也是5月份Twitch上觀看次數最多的單人遊戲。遊戲對於不同故事情節產生的不同結果，看起來很可能在Twitch這樣的平台上有所斬獲的原因：玩家會為了不同的故事線而觀看不止一個版本。
5月份最受關注的遊戲總數列表如下（總時長/電競時長）：
堡壘之夜（1億4230萬/ 40萬）
英雄聯盟（8120萬/ 1720萬）
絕地求生（4340萬/ 120萬）
Dota 2（3880萬/ 1790萬）
爐石傳說（3350萬/ 510萬）
守望先鋒（3090萬/ 1320萬）
反恐精英：全球攻勢（2610萬/ 1560萬）
魔獸世界（1310萬/ 110萬）
俠盜獵車手5（1140萬/ 0）
底特律：變人（920萬/0）
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