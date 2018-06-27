原標題：特朗普將要求國會增加經費 迅速完成美墨邊境牆



中新網6月27日電 據「中央社」報導，26日，美國總統特朗普表示，他將要求國會增加沿美國與墨西哥交界處築牆經費，以迅速完成築牆，並表示共和黨人在11月國會期中選舉前的競選活動，會把邊界安全列為中心議題。

資料圖：美國總統特朗普。中新社記者 刁海洋 攝

據報導，特朗普在白宮與共和黨國會議員商議移民議題時，做出了上述表態。27日，眾議院預定表決共和黨的移民折中法案，這項法案提供美墨邊界圍牆250億美元經費。據悉，在美墨邊界築牆一直是特朗普最優先施政項目，也是他在總統選戰的最主要政見。

報導稱，折中法案尋求縮小共和黨內保守派及溫和派在移民政策的分歧，但是能否獲得足夠票數過關，仍不可知。

21日，眾議院曾以193票對231票未通過共和黨的強硬派移民法案。此前特朗普的立場才出現大逆轉，下令終結拆散由墨西哥進入美國非法移民家庭的做法。據悉，強硬派移民法案主張，大幅減少發給合法入境移民的簽證，以及暫時保護年輕的非法移民免遭驅逐出境。

而報導稱，折中法案將讓被稱為「夢想生」(Dreamer)的年輕非法移民有途徑取得公民身份，編列經費在美國西南部與墨西哥的邊界興建高牆，以及規定非法移民家庭的子女必須留在父母身邊，等當局決定是否將他們遣返。