【旅遊經 洪書瑱報導】



2018臺灣國際熱氣球嘉年華將於6月30日清晨5點30分將在鹿野高台揭開序幕，相關活動直到8月13日止，今(2018)年將有39顆造型球造訪台東，球數再創紀錄分四波亮相，並在活動期間舉辦8場次的光雕音樂會，戰機、水舞、曙光、光雕、音樂等，而民眾台東參與熱氣球嘉年華的同時，不妨再計劃參與南迴大地藝術節及豐年祭等活動與美食！





活動當天，將有24顆的熱氣球自由飛陸續啟航，當天將有呈現多顆熱氣球升空的壯觀畫面，由明星造型球(小小兵)率領第一波造型球正式亮相並參與自由飛， 啟航儀式將邀請貴賓及民眾共同施放350顆pibal，以五彩繽紛的空飄氣球宣告2018台灣國際熱氣球嘉年華即將升空。另外，在開場之際還將邀請杵音文化藝術團以阿美族祈福舞及吟唱的傳統儀式為整體活動祈福！





※.造型熱氣球搶先看：





台東縣府交通及觀光發展處表示，邁入第八年的熱氣球活動，今年主辦單位又再次挑戰了不可能，打破紀錄，邀請歷屆最多顆造型球，可愛逗趣的造型球高達39顆，今年將打造最歡樂的熱氣球嘉年華，其中特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球，有最受小朋友歡迎的小小兵、天外奇蹟「UP」球、皇家大象球、德國東方快車、三隻小蜜蜂，還有曾經與你創造許多美好回憶的諾亞方舟、老虎Tony和英國士兵球等，這些受到期待的造型熱氣球都將在2018年臺灣國際熱氣球嘉年華經典重現。



另為迎接狗年的到來，我們也邀請了全球首次亮相的英國鬥牛犬與大家共享歡樂；臺灣觀光大使「喔熊」及全聯「福利熊」雙熊也將在現場與大家見面。



2018年將舉辦八場光雕音樂會，也是歷屆最多，將首次以【世界八美圖書館之首】的臺東大學校本部圖資館為景，來一場文青與浪漫結合的熱氣球光雕音樂會；及繼2013年於志航基地首演光雕音樂會造成熱烈回響後，今年將再度結合空軍基地開放日，讓大家能捕捉到壯志雲霄的國軍現役戰機首次與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面；而池上大坡池也將首度加入水舞元素，讓熱氣球與水共舞的曼妙舞姿，譜出一段唯美的光雕音樂晚宴。



2018臺灣國際熱氣球嘉年華，除了廣受大家歡迎的光雕音樂會、熱氣球自由飛及繫留體驗外，以大地是最美的背景，最自然、最舒暢的「草原音樂會」、360度讓你俯瞰大地的「You can fly虛擬實境VR體驗」、每一對戀愛情侶絕不能錯過的「追球幸福婚禮攝影」以及獨具風味台灣在地美食的「熱氣球市集」等也將依序展開。水保局臺東分局也為了推廣臺東紅藜，特意偕同鹿野農會與食品大廠乖乖合作，在臺灣國際熱氣球嘉年華活動前三天（6/30-7/2）於鹿野高台舉辦「坐熱氣球吃紅藜米乖乖」活動，每天活動前100名乘坐的旅客，便可免費獲得紅藜米乖乖。



提醒民眾，熱氣球繫留活動，於6月30日至8月13日活動期間，於每天分上午場和下午場兩個時段(6/30日開幕日當天僅開放下午場)，時間分別為上午5:30-7:00，5:00開放現場售票；下午17:00- 19:00，16:00開放現場售票。



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