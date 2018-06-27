長年溫度約在15度及20度之間的「八八坑道」(攝影：洪書瑱）



【旅遊經 洪書瑱報導】

你可知道倒酒時，有些「酒」款也能凌波微步嗎？倒不是喝醉酒了，而是倒酒時能靜悄悄完全無聲，不似啤酒廣告中倒酒時噗通噗通熱鬧聲響，是一種如優雅透明絲涓洩下，這是因為酒的密度關係，讓高梁酒多了一份穩重感！以馬祖高梁酒為例，如馬祖陳高15年、馬祖陳高10年及58度馬祖高梁酒都能展「凌波微步」之姿！



說到高梁酒，許多人會聯想到金門酒廠出品的高梁酒，而事實上馬祖高梁酒不似金門高梁如男性的火烈，反而以一種以女性「溫」、「醇」來展氣質，而馬祖酒廠出品的酒，可用一句話來形容──「山不在高有仙則靈，酒種不在多出國比賽都能得名」，全馬祖酒廠僅有11種主力酒款，但幾乎支支酒款，只要出國比賽都能奪冠軍拿金牌！





長年溫度約在15度及20度之間的「八八坑道」(攝影：洪書瑱）長年溫度約在15度及20度之間的「八八坑道」(攝影：洪書瑱）馬祖酒廠（攝影：洪書瑱)

馬祖酒為何與眾不同？除了因甘美清冽的泉水，還有與眾不同的由黃崗岩的山洞「八八坑道」，長年溫度約在15度及20度之間，來保持恆溫來窖藏，展現綿柔的特質，因而釀出的佳釀盛名遠播，也正因為如此，東湧陳年高梁酒成在2015年11月7日為為馬總統指定於「馬習會」的晚宴酒；馬祖高梁酒也成為105年及106年中華民國國慶國宴指定高梁酒。







馬祖酒參加2017年美國舊金山世界烈酒大賽，馬祖陳高15年獲雙金牌獎，馬祖陳高10年及58度馬祖高梁酒得到金牌獎殊榮(攝影：洪書瑱)今(2018)年參與比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），首度參賽的馬祖酒廠送出四個商品，在白酒類別中全數榮獲四面金牌大獎(攝影：洪書瑱)

除此之外，馬祖酒參加2017年美國舊金山世界烈酒大賽中，馬祖陳高15年獲雙金牌獎，馬祖陳高10年及58度馬祖高梁酒也雙雙獲得評審青睞，得到金牌獎殊榮！而今(2018)年參與比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），首度參賽的馬祖酒廠本次送出四個商品，在白酒類別中全數榮獲四面金牌大獎，更是獲得大滿貫的好成績。

其中「40度馬祖高粱酒」、「馬祖陳高十年福氣滿盈」更一舉奪下代表白酒最高殊榮的「特金獎」（Grand Gold）榮譽。另外，「45度東湧陳年高粱酒」、「42度東湧高粱酒」也獲得了金牌獎（Gold Medal）的殊榮，再次證明馬祖高粱酒酒質優異，極具世界級的高水準。



馬祖酒廠總經理劉九銘表示，比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），創建於1961年，為最具代表性的世界性產品品質評鑑機構，比賽分為四個等級: 特別金獎(Grand Gold Quality Award)、金獎(Gold Quality Award)、銀獎(Silver Quality Award)、銅獎 (Bronze Quality Award)，不僅由國際級評審與專家進行口感評分，參賽產品亦會審查其包裝標示與產品宣稱，只有口感與品質兼具才可獲獎，每年均吸引世界各國著名酒廠參加，競爭相當激烈！而此次馬祖高粱酒擄獲國際級評審的心，拿下代表白酒的最高殊榮「特金獎」（Grand Gold），口感再受國際肯定，更是對馬祖酒廠全體員工的肯定！

馬祖高粱產量稀少，目前也正積極加入台灣通路，目前通路包括：家樂福、大潤發、愛買、小北百貨等全省一千個菸酒專賣店，有機會民眾不防感受一下馬祖酒的醇香滋味！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！