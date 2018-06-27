



【旅遊經 帕比飛報導】

若厭倦趕行程的旅遊模式，那麼省去舟車勞頓的遊輪旅遊，是絕佳的度假選擇。遊輪旅遊最大的特色就是吃、喝、玩、樂、住都在船上，又能不受行程安排限制，可以自在觀賞海上昏晨美景，隨興選擇船上多元豐富的各項娛樂設施與節目、品嘗異國美食，搭配國外岸上觀光，兼具自由行的自在與跟團的便利性，悠閒又輕鬆。適合各種族群，不論是親子家族旅遊或閨密姊妹淘，甚至在船上辦同學會，都非常適合。







搭乘歌詩達新浪漫號，可感受船上的濃郁義大利風情。 (圖片提供/ 歌詩達遊輪)

各式來台的豪華國際遊輪，以規劃基隆港出發的日本行程最熱門。其中歐洲最知名的遊輪-歌詩達遊輪，則推出了【新浪漫號～福岡、金澤、舞鶴vs釜山５天】航程，一次可串聯日本、韓國兩國。行程由釜山登船，帶您暢玩日本九州的福岡，可安排參觀當地指定文化財產-太宰府天滿宮、JR博多車站享購物樂，在舞鶴飽覽日本三景之一的「丹後天橋立」奇景，北陸石川縣的金澤則可在評為世界最美車站-金澤車站留影，行程豐富又不失悠閒，讓你一次大滿足。

新浪漫號舒適華麗的艙房，讓您自在享受悠閒的海上假期。 (圖片提供/ 歌詩達遊輪)

遊輪之旅的重點就是要玩遊輪，全歐洲最大的「歌詩達遊輪」，以強調其純正義大利血統的遊輪風格為特色，「新浪漫號」則以典雅奢華的義大利浪漫風格著稱，無論在空間設計與餐飲，都展現了濃郁的義式風格，精緻度上更是歌詩達船隊中前三名。

新浪漫號共規劃有7百多間舒適華麗的全新艙房，6間餐廳由頂尖的廚師烹調道地的義式料理，從披薩、義大利麵、牛排、地中海美饌等讓你品嘗不同風味美食，別出心裁的《船長晚宴》、《義大利之夜》等主題晚宴，讓你餐餐都有驚奇。

新浪漫號的美食餐廳提供精緻義式料理與主題晚宴，讓你餐餐有驚奇。(圖片提供/ 歌詩達遊輪)

豪華的娛樂設施讓乘客能盡情歡享船上的每一天，新浪漫號共規劃有3座戶外泳池、2座按摩池、8間酒吧，健身房、迪士可沙龍、夜總會等，想享受身心靈放鬆，則有《聖莎拉水療中心》提供融合東方禪學的SPA放鬆療程。全天候不停歇的娛樂活動更是重頭戲，包括最受歡迎的甲板舞蹈課程，讓你盡情揮汗搖擺，烹飪課程則有機會跟專業廚師學習義式披薩製作，晚上則有歌詩達超High的繽紛之夜登場。而針對親子族群，船上的《分齡兒童俱樂部》規劃有各種兒童娛樂活動，讓大小朋友都能玩得樂不思蜀。相關行程請洽百威、五福、易遊網等旅行社。

遊輪必備的戶外泳池，最能盡情享受徜徉海天美景的優閒時光。(圖片提供/ 歌詩達遊輪)