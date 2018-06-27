



【旅遊經 黃千珮報導】

四國愛媛限定的觀光列車「伊予灘」行過大洲城。(圖片提供/愛媛縣國際交流課)

今年夏天想來趟特別的暑假計畫？日本四國西部愛媛縣的大洲地區可欣賞日本三大傳統漁法的「鵜飼」，並有日本百大名城、迷人的避暑山莊與復古街道，最適合已挑戰多次的日本旅遊熟客。

以道後溫泉聞名的愛媛縣面積相當遼闊，相當於雙北、桃園與宜蘭的總和，自然資源豐富，西部的大洲地區以被列入日本百大名城的大洲城為地標，歷史能追溯至17世紀，由被派遣鎮守當地伊予國的「宇都宮豊房」建城，18~19世紀歷經火災、地震而倒塌損壞，直到1953年被認定為愛媛縣古蹟才開始修復，2004年完成了壯觀的4層樓高天守閣，多座城樓都已成為日本國家級重要文化資產，值得細細欣賞，而周邊更因保留江戶時期的城下町風貌，有「伊予的小京都」之稱。

復古風濃濃的POKOPEN橫丁(圖片提供/愛媛縣國際交流課)

距離大洲城約10分鐘路程，有條「POKOPEN橫丁」，是以「回憶倉庫」為賣點，週日限定的懷舊老街，約有19家店舖，充滿昭和30年代商店街復古風情，重現往昔的藥局、派出所、雜貨店，並展示骨董車，讓你一秒回到90年前，適合拍下各種打卡照。商店內賣的是可樂餅、烤雞肉串、彈珠汽水等小點心、也有日式雜貨和POKOPEN橫丁獨家紀念品。此外每年8月3~4日連續兩天會以大洲城為背景施放大型煙火，8月4日傍晚起更有一年一度的「POKOPEN夜市」不能錯過。



6~9月下旬限定的大洲鵜飼捕魚。(圖片提供/愛媛縣國際交流課)

每年初夏的6月1日開始，可以在肱川欣賞到傳統鵜飼捕魚法，與岐阜縣長良川、大分縣三隈川齊名，並列為日本三大鵜飼勝地。此種傳統捕魚法已傳承有千年以上歷史，在大洲可體驗到日本唯一「併行鵜飼捕魚」，遊客所乘坐的屋型遊覽船與捕魚鵜匠船併排航行，不僅能近距離觀賞老練漁夫的精湛捕魚技法，還能在船上品嘗豪華香魚便當。僅限6月～9月下旬舉行的鵜飼捕魚行程，分為中午與晚上不同航程，全程約2小時10分起，其中船程約1.5小時以上，含午餐4000日幣起，也有夜間行程可體驗。更多愛媛大洲玩法請搜尋「愛媛旅遊資訊」。





白天可清楚認識日本傳統漁法。(圖片提供/愛媛縣國際交流課)