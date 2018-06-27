女演員金聖玲又衝上了韓網熱搜，出道30週年的她拍攝了一組寫真的大片，已經50多歲的她的完美凍齡，簡直就像是吃了防腐劑一樣。



擁有「最美韓國小姐」稱號的金聖玲於1988年作為韓國小姐冠軍正式出道，一轉眼已經過去了30年。 然而30年的歲月仿佛並沒有在她的身上留下過多的痕跡。





新寫真紀錄了金聖玲的魅力瞬間，金色波浪卷髮烘托出她與以往黑髮時截然不同的魅力。





你可能會質疑時尚大片會有後期修圖的嫌疑，作為韓國娛樂圈的第一魔女的金聖玲其實現實生活中的街拍照或自拍照才最讓人嘆服。





臉上依舊是滿滿的膠原蛋白，皮膚白皙看不到一絲瑕疵。 曼妙S型好身材。 長髮披肩，充滿柔美的味道。





而金聖玲的兩張逛街照更是震驚民眾，原因就是明明已經50歲的她竟然是滿滿的少女風。 長髮飄飄的她身穿黑色一字肩上衣搭配熱褲出街，誰能想到她已經年過半百，是2個孩子的媽媽，童顏太逆天。





「圖：《VOGUE》、金聖玲IG」

