《燃燒烈愛》李滄東導演的隱喻手法 令人想重刷N次韓星網 (2018-06-27 08:00)
燃燒烈愛
電影《燃燒烈愛》中運用了許多隱喻，在韓國令許多已看過的觀眾們不停討論，有多種想法來解讀這部電影的內容，甚至想透過多次觀賞來解開導演背後的含意。
《燃燒烈愛》本身是一部帶有神祕題材的電影，處處都出現許多隱喻暗示，或象徵性的場面，引發觀眾們的好奇與揣測。其中最令人矚目的是本片對於“不存在的東西”的象徵，尤其劇中女主角海美（全鐘淑飾）口中所說的事物，更是若有似無，誰也不知道存在還是不存在，也更是令觀眾們看完之後有著多方面的想法。
另外女主角海美介於鍾秀（劉亞仁飾）與Ben（史帝芬 元飾）之間，又具有什麼象徵性，三人的關係營造出了整部電影的懸疑走向，也有許多暗示性的場面以及台詞，假假真真的演出激盪觀眾們的腦力思考，也產生許多不一樣的想法，更讓大家想一看再看，是否漏掉什麼重要的線索。
李滄東導演對於觀眾們的反應覺得：“觀眾們跟隨自己個人的描述方式來理解這部電影，我覺得非常特別，以他們各自的視角與解析並相互共存著，不知道那是什麼樣的感覺？”劉亞仁也說：“對於這部電影有多方面的情感及說明，也讓觀眾們以各自的角度解析並有特別方式的發想，也滿好奇大家對於《燃燒烈愛》的接受度。”
《燃燒烈愛》描述一位在物流中心打工的少年鍾秀（劉亞仁飾）偶然遇見了小時的鄰居海美（全鍾淑飾），在海美到了非洲旅遊後卻帶回一位謎樣男子Ben（史蒂芬 元飾），而三人展開了一段令人匪夷所思的關係。《燃燒烈愛》將於6月29日正式在台上映。
素材提供：華聯國際
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