最近出演tvN《金秘書為何那樣》的朴敘俊，果然又成為大家關注的焦點！而三年前他在宣傳電影《惡意編年史》接受訪問的影片，被網友重新分享出來。朴敘俊回答前輩們的提問超可愛～





在《金秘書為何那樣》裡，朴敘俊飾演超級自戀的副會長「李英俊」。配合設定，連海報也拍得如此「目中無人」，完美還原漫畫角色啊！





而三年前，朴敘俊出演電影《惡意編年史》，與孫賢周、馬東錫合作，這是他首次挑戰大螢幕。被問到「最大的煩惱是什麼」，正是吃很多的年紀，朴敘俊回答：「怎樣才能不錯過吃飯時間…」





前輩們相視而笑…





之後，孫賢周提問：「當演員有什麼不方便的事？」





「對私生活限制太多了…」





「還有走著、走著，突然被人家這樣拍一張…」XDDDD





前輩回答：「那有什麼，我扮演乞丐的照片一直出現呢」





就是這個…是在比慘嗎哈哈哈哈哈！！！！！





雖然酷酷的副會長很有魅力，但小編也很喜歡這種散發「歐吧美」的敘俊哥哥啦～害怕被人截圖真的太可愛了！



（圖片來源：SBS《深夜TV演藝》、tvN《尹食堂2》）

