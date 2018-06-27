在《The Show》榜單上重逢的 JBJ！金東漢隻身出道後首冠入袋韓星網 (2018-06-27 08:50)
在《The Show》榜單上重逢的 JBJ！金東漢隻身出道後首冠入袋
隻身出道才滿一週，金東漢就拿下了第一座音樂節目冠軍獎盃，還和 JBJ 隊友金龍國再度同台，場面既有意義又感人！
昨天（26 號）在 SBS MTV 播出的《The Show》中，金東漢以首支個人歌曲 “Sunset” 擊敗 JBJ 隊友龍國和 Minseo，出道才剛滿一週就拿下首座音樂節目冠軍獎盃。
開心的金東漢在獲獎後不久立刻在自己的推特上公開了認證照，並表示：「我在 The Show 得第一名了！真的很謝謝大家！因為粉絲們我才能拿到這個第一名，這座獎對我而言感覺更有價值。以後我也會更努力的，謝謝你們。」
身為 JBJ 老么的他，當然也不忘和龍國合照：「今天見到擔任 The Show 主持人的龍國歌了！一起登上冠軍候選名單真的好開心，希望以後我們也會有很多機會一起出現。金東漢加油！龍國加油！」
久違地看見 JBJ 成員同台真的很開心，除了再度恭喜金東漢，也別忘了支持龍國的個人新歌 "Clover" 囉！
（照片來源：Oui Entertainment / 影片來源：1theK、Choon Entertainment）
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