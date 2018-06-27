水冷麵也有杯裝？ 韓國流行「杯」冷麵！韓星網 (2018-06-27 09:00)
水冷麵也有杯裝？ 韓國流行「杯」冷麵！
在韓國的夏天，冷麵是韓國人和外國旅客必吃的食物之一，特別有時候一邊逛街也會想一邊吃個涼涼的冷麵。
最近就有店家想到推出 「杯」冷麵，現在一邊逛街也可以一邊吃冷麵啦～
（圖：everyday_cookieday）
杯冷面和一般冷面差不多，有冷面湯，蘿蔔和雞蛋。分量雖然比店內吃一碗碗的少，但街上當小吃，就剛剛好～一般這種杯冷麵會在炒糕和炸物的粉食店（분식점）有賣，價錢由3500~7000韓元不等，可以說十分划算。
（圖： IG@motdeedpjj）
因為是最近才開始流行，所以其實並不是到處都有得賣，不過如果想試一下的朋友，可以來這一家，杯冷麵發源店「乙密臺」試一下，這家店的杯冷麵上更有肉片，而且有不少人都大讚好吃，喜歡水冷麵，又想試一下杯裝的朋友，到下面的地址就可以找到了。
（圖：IG@motdeedpjj）
店名：乙密臺(을밀대 평양냉면)
地址： 首爾 麻浦區 崇門路 24號(서울특별시 마포구 숭문길 24)
怎麼去？：6號線大興站2號出口
[圖：Naver Map]
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