金賢重復出拍劇！扮演孤獨時間旅行者 網民不買賬韓星網 (2018-06-27 09:07)
金賢重
金賢重近幾年他捲入與前女友的法律訴訟，被指向女方施暴，導致其流產。 雖然雙方經過多番法庭「攻防戰」，最終真相大白，發現一切都是女方的謊言，金賢重也勝訴，但他的形象卻跌入谷底，事業遭到了重擊。 不過有消息傳出，金賢重即將復出拍戲。
據悉，金賢重將出演電視劇《當時間停止時》，這是一部12集魔幻羅曼史題材的作品。 金賢重在其中扮演時間旅行者，是個年齡、出生地皆不詳，一個人過著孤苦生活的人物。 直到邂逅女主角後才開始滿滿尋找人生的真諦。
雖然最後法院判定金賢重無罪，但已經崩塌的形象短時間內無法恢復。 得知他要出演電視劇，且是羅曼史題材後，韓國網民坐不住了，直言怎麼能找這類演員。
《當時間停止時》劇組還邀請了演員印喬鎮出演，該劇將於7月開機拍攝，10月開播。
「圖：KSD」
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