Lovelyz下月初即將發行新曲，擔任主唱的成員JIN卻被公司宣佈因「健康問題」暫停活動，但據網友爆料，其實竟然是遭遇了車禍，還被公司刻意隱瞞、推脫責任？！



6月21日，Lovelyz所屬社Woollim娛樂在官咖上PO文宣佈：「JIN近日在準備專輯活動時感到健康方面的異常，去醫院接受診斷後正在治療， 目前正在集中於恢復健康。 考慮到藝人的健康是最重要的，因此決定暫停她的活動。 」



並表示：「從28日的《M! Countdown》開始，Lovelyz將以7人形式宣傳單曲專輯。 JIN恢復好之後再歸隊。 」





現在，Lovelyz官方FB的封圖也已經換成7個人了......





所屬社並沒有說明JIN是生病還是怎樣，讓人十分擔心，然而更加難以置信的是從24日開始，網上開始有人爆料說：JIN常去的教會在網站上寫說她遭遇了交通事故，已經住院！ 還有人說在醫院看到了JIN！





↑圖中文字：「入院：朴明恩青年/S醫院（交通事故）」



粉絲們也對突如其來的7人回歸消息感到震驚，公開了一篇名為《請給Love「治癒」》的公開信，要求所屬社給成員們更多休息和照顧。 信中說：「我們只是希望大家平安，以健康的面貌一起回歸。 然而居然是交通事故，不是簡單的健康原因，而是不應當出現的事故。 」粉絲認為公司試圖隱瞞和推脫對成員健康情況的責任，把活動安排得太緊張，令成員們未能及時接受治療。





此外，Lovelyz將於7月1日發行特別數位單曲專輯《一角夏天》。 粉絲紛紛留言表示對JIN的缺席十分不滿，認為所屬社只讓7個人回歸、還換掉她們的LOGO，簡直是瘋了！





究竟JIN現在怎麼樣了？JIN在這個月初剛剛出演過《蒙面歌王》，好難相信接下來的回歸中看不到她！所屬社快點給出令人信服的交代吧！





（圖源：Lovelyz FB，網路）

