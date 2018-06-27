合球運動 樂在其中 國際達人開講邀你一起來參與



(中央社訊息服務20180627 10:16:20)您知道什麼運動項目的賽事規則採男女混合制，以傳達兩性平權與團隊合作精神嗎？為了讓更多人認識與瞭解合球運動發展，教育部體育署委託中華民國全國中小企業總會執行「優化國際體育交流活動管理計畫」，今年暑假與中華民國合球協會合作辦理「合球運動，樂在其中」國際達人開講，將於今（107）年7月26日下午2時30分於國立臺灣師範大學金牌講堂舉行。



活動特別邀請到國際合球總會會長Prof. Dr. Jan Fransoo來臺分享合球運動行銷與國際經驗，並邀請我國合球旅外好手吳俊賢擔任活動嘉賓，以及亞洲合球聯盟黃英哲會長與國立臺灣師範大學運動與休閒學院季力康院長一同進行對談交流。合球選手吳俊賢曾參加荷蘭超級合球聯盟（Korfball League）聯賽，是格羅寧根阿法學院尼克隊球員之一，在第一年球季就拿下最佳新人獎項，曾是聯盟全季得分第五高的球員，傑出亮眼的表現備受國外媒體關注，繼而讓更多人認識臺灣。



合球運動在臺灣發展已有33年歷史，近年來中華隊屢屢在國際賽場創下亮眼成績，在體育署及合球協會的努力推動下，合球運動逐漸嶄露國際賽場，如今（107）年4月在臺舉辦的第3屆亞洲19歲暨16歲級四人制合球錦標賽，中華隊以全勝姿態拿下本屆賽事冠軍，完成3連霸的創舉。



體育署期望透過本次達人開講活動，讓與會者認識合球運動、瞭解合球運動的國際發展及精神，將臺灣合球運動與國際接軌，走向世界。歡迎全國喜愛運動及合球運動愛好者踴躍報名參加，親臨現場將有意想不到的新體驗。活動報名歡迎洽詢中小企業總會：(02)23660812分機182林小姐、分機187湯先生（線上報名網址：https://reurl.cc/QQAM）體育署邀請對合球運動有興趣的朋友，在本週六（6/30）親自前往新北市板橋體育館，觀賞「2018年臺灣國際合球公開賽」決賽，本賽事係合球協會睽違6年後，首度在我國舉辦的國際邀請賽。閉幕賽將由我國好手出戰世界第一的荷蘭隊，本屆賽事在旅外好手的加盟下，中華隊戰力完整，可望挾帶地主優勢，拿下冠軍金盃。無法親赴現場感受合球魅力的民眾，也可透過智林體育臺於網路、MOD頻道轉播，在線上為我國選手加油打氣。



體育署2018下半年亦舉辦系列研習課程、國際達人開講與國際運動賽事成果發表會，而2018國際賽事行事曆與活動訊息，歡迎至體育署網站（http://www.sa.gov.tw ）、活動通（Accupass）（http://funsportsintaiwan.accupass.com）瞭解，亦可透過Facebook粉絲專頁「夯運動in Taiwan」（https://www.facebook.com/huntSportsinTaiwan/ ）獲得即時資訊；賽事相關影像可至體育署「MOE Sports」YouTube網路頻道（http://www.youtube.com/moesports ）搜尋，於線上觀賞賽事直播及精華短片。



訊息來源：教育部體育署



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