香港驚人槍擊案 女保鑣槍殺親戚1死3傷（2）中央社 (2018-06-27 10:50)
香港26日發生驚人槍擊案，從事保鑣工作的李姓女嫌犯以行刑式手法槍殺她的親戚，造成1死3傷。圖為警方公布犯案手槍。（中通社提供）中央社 107年6月27日
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