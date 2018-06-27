香港驚人槍擊案 女保鑣槍殺親戚1死3傷（1）中央社 (2018-06-27 10:50)
香港26日發生驚人槍擊案，從事保鑣工作的李姓女嫌犯（穿紅衣者）以行刑式手法槍殺她的親戚，造成1死3傷，事後被警方逮捕。（中通社提供）中央社 107年6月27日
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